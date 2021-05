​Ssst Trump! - Hoe Twitter zichzelf en de wereld heeft veranderd

25 mei 2020 was een bijzondere dag voor Twitter. Het was namelijk die dag dat het voor het eerst wees op feitelijke onjuistheden in de tweets van Donald Trump. De toenmalig Amerikaans president lag vaker overhoop met Twitter, maar tegen het einde van zijn termijn werd zijn veelgebruikte outlet echt pissig op hem. En hij op zijn beurt weer op Twitter voor het plaatsen van een waarschuwing, die uiteindelijk zelfs leidde tot een ban. Het social medium heeft echter meer interessante innovaties doorgemaakt in de laatste jaren.

Twitter is niet meer wat het was Twitter is allang niet meer wat het tien jaar geleden was. In eerste instantie gebruikte iedereen het als een alternatief voor Facebook, vervolgens werd het platform enige tijd dood verklaard door de opkomst van Instagram en Snapchat en inmiddels is het vooral een veelgebruikt platform voor nieuws en opinie. Simpel gezegd: op Facebook zet je dat je naar een restaurant gaat, op Instagram de foto van je bord en op Twitter in twee zinnen over wat je van het restaurant vond. Wil je weten wat er speelt in de wereld, dan kun je naar Twitter gaan en zien welke hashtags trending zijn. Soms is het wel even zoeken naar context: nu wordt er bijvoorbeeld veel getweet over Lil Kleine en Jamie Vaes. Lil Kleine ken je misschien, maar Jamie Vaes wellicht niet. Zij is de vriendin van Lil Kleine en het stel heeft afgelopen weekend het nieuws gehaald omdat zij met een flesje zou zijn geslagen door haar vriend. Vandaag is een statement uitgebracht waarin het stel zegt veel van elkaar te houden en met rust te willen worden gelaten. Aangezien de situatie ruikt naar huiselijk geweld hebben veel mensen hierover een mening, waardoor zo’n onderwerp trending wordt.

In de basis hetzelfde Twitter is in de basis altijd hetzelfde gebleven: de look is hetzelfde, wat je er precies qua tekst mee kan is onveranderd en de manier waarop je met anderen interactie hebt is gelijk gebleven. Dat is grappig, want de reden dat we een limiet hebben van 140 karakters is omdat dat paste op het schermpje van een beeper. In 2006 was dat nog enigszins een ding: nu hebben smartphones het compleet overgenomen. In 2017 is de limiet van karakters dan ook uitgebreid naar 280 karakters, zodat je niet meerdere tweets nodig had om je punt te maken. Hashtags werden al volop gebruikt bij de launch van Twitter, maar in 2009 werden dat ook hyperlinks. Ook werd het toen mogelijk om retweets te doen, zodat je kon delen wat anderen zeiden (al dan niet met een eigen reactie). Dit heeft ervoor gezorgd dat Twitter zo populair werd, want nu konden mensen niet alleen spuien, maar was er veel meer interactie en dus buzz op het platform.

Actualiteit voorop In 2012 werd Twitter meer visueel: als je een linkje in een tweet plaatste, dan kwam daar een contentpreview bij. Hierdoor was je tweet niet meer alleen tekst, maar kwam er ook een plaatje bij. Gifs werden trouwens pas in 2014 mogelijk. Twitter is echter veel meer dan een app. Het is een platform waarop grote gebeurtenissen in de wereld plaatsvonden. In de Arabische lente konden studenten elkaar vinden via Twitter, maar bijvoorbeeld ook tijdens de bomaanslag op Boston Marathon was het Twitter waar mensen het eerst lazen over deze aanval. Het positieve aan Twitter is dat het niet te snel meegaat op wat andere media doen. Waar Facebook, Instagram en Snapchat steeds verder naar elkaar zijn toegegroeid, is Twitter in de basis nog steeds de plek waar je discussies hebt en nieuws het eerste kunt lezen. Het heeft wel copycat-achtige dingen gedaan, maar die zijn vaak onsuccesvol gebleven. Twitter moet dus bij zijn leest blijven om de wereld te veranderen. Dichtbij zichzelf blijven heeft Twitter al sinds de launch in 2006 goed gedaan, of het nu gaat om het faciliteren van protesten op een plek waar dat hard nodig is, of juist een ongefundeerd ‘eenmansprotest’ de kop in te drukken.

BEELDBRON: geralt