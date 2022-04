​Twitter vecht tegen potentiële overname door Elon Musk

Twitter lijkt niet van plan te zijn om akkoord te gaan met een overname door Elon Musk. De bekende ondernemer deed Twitter eerder deze week een bod van 38 miljard (!) euro op het social medium. ‘Dit is mijn hoogste en laatste bod’, zei de man die een paar weken geleden 9,2 procent van de Twitter-aandelen kocht. Twitter heeft hierop besloten een ‘gifpil’-constructie op touw te zetten.

De ‘gifpil’-constructie is geen direct antwoord op het bod van Musk: Twitter heeft nog niet officieel antwoord gegeven op het voorstel. Maar die ‘gifpil’ impliceert dat het in ieer geval niet van plan is om akkoord te gaan. Blijkbaar ziet Twitter het toch niet zo zitten dat het bedrijf straks geprivatiseerd wordt, want dat is wat Elon er uiteindelijk mee wil doen.

Gifpil van Twitter Die ‘gifpil’ klinkt dramatisch: poison pill. Het is een nieuw aantal rechten voor aandeelhouders. Dat mag in principe positief klinken, het betekent dat vijandige overnames (zoals deze potentiele van Musk) worden tegengehouden door bepaalde aandeelhouders het recht te geven om meer aandelen te kopen wanneer iemand van buitenaf probeert om het bedrijf over te nemen. Volgens Twitter is dit plan gevormd ‘na een ongevraagd, niet-bindend voorstel om Twitter te kopen”. Uiteraard is dat het voorstel van Musk. Aan de andere kant staat er in die rechten ook dat de Board of Directors van Twitter altijd in gesprek mag gaan met iemand van buitenaf en altijd een bepaalde aanbieding mag aannemen als dat het beste is voor Twitter. Toch lijkt het erop dat Twitter wil blijven vechten voor zijn huidige positie. Dat is niet ondenkbaar, aangezien Elon Musk wispelturig kan zijn.

Wispelturige Musk Dat was hij bijvoorbeeld door te zeggen dat Bitcoin kon worden gebruikt om Tesla’s te kopen, waarna hij toch besloot om dit wegens milieuredenen (Bitcoin mijnen kost veel geld) toch in te trekken. Ook bij Twitter heeft hij zich al van zijn ietwat onberekenbare karakter laten zien door op de dag dat hij zou toetreden tot de Board toch van die rol af te zien. Aan de andere kant is de ondernemer de grootste individuele aandeelhouder die Twitter heeft, dus het bedrijf heeft ergens toch rekening met hem te houden. Lastig, want hij heeft zich al meerdere malen uitgesproken over het social medium en hoe hij liever zou zien dat abonnementsvorm Twitter Blue goedkoper en advertentieloos wordt. Tegelijkertijd is Musk ook één van de mensen die zorgt dat Twitter extreem populair is en blijft: Twitter is echt de plek waar hij spreekstalmeester is: hij verkondigt zijn mening daar ongeveer elke dag wel, bijvoorbeeld door een poll te starten om te laten zien dat het social medium een bewerkknop nodig heeft.

Bod van 38 miljard euro Musk zei gisteren nog op Twitter dat hij het niet acceptabel vond als zijn bod niet op zijn minst een stemronde krijgt onder aandeelhouders. Hij weet als aandeelhouder natuurlijk precies of dat al dan niet gebeurt en blijkbaar is dat nog niet gedaan. Wel heeft de ceo van Twitter, Parag Agrawal, aangegeven dat ze het bod nog aan het bekijken zijn. Hoewel dat feitelijk ongetwijfeld juist is, is het duidelijk ook vast zijn messen aan het slijpen voor een eventuele strijd. Een strijd die Musk waarschijnlijk niet wil gaan voeren, gezien zijn ‘take it or leave it’-attitude omtrent zijn gigantisch hoge bod.