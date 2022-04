​De voordelen en nadelen van een edit-knop op Twitter

Als je op dit moment een taalfout in je tweet maakt, of iets toch net iets scherper zegt dan je eigenlijk zou willen, dan zit er maar één ding op: verwijderen en een nieuwe tweet maken. Het kunnen toevoegen van een edit-knop is daarvoor natuurlijk dé oplossing, maar er zijn ook tegengeluiden. Dit zijn de voordelen en de nadelen van een edit-knop op Twitter.

Ein-de-lijk is het zover: social medium Twitter wordt voorzien van een edit-knop. Er is jarenlang om gezeurd, maar Twitter hield zijn poot stijf. Tot nu. Hoewel het inderdaad al langer schijnt te werken aan een knop om tweets te bewerken, heeft de buzz rondom Elon Musk (en zijn poll over dit onderwerp) zeker geholpen om het proces wat te versnellen. Maar, is zo’n edit-knop wel zo’n goed idee?

In veel artikelen op het internet worden tweets geplaatst. Denk bijvoorbeeld aan roundups op Buzzfeed met grappige situaties, maar bijvoorbeeld ook op de Best Social. Nu komen die artikelen ook in de problemen wanneer tweets in hun geheel worden verwijderd, maar dat gebeurt toch minder vaak. Krijgen tweets een edit-knop, dan kunnen mensen de tweet helemaal veranderen en datgeen waarvoor ze juist in grappige lijstjes voorkomen, kan dan teniet worden gedaan. Nu kunnen websites daar wel vanaf het bestaan van de edit-knop rekening mee houden, maar dit is uiteraard ook van toepassing op alle tweets in het verleden: die kunnen straks allemaal met terugwerkende kracht worden aangepast.

Je kent het wel, je zit volledig in een verhitte discussie op Twitter en je typt je vingers eraf. Maar je moet je wel aan het maximum aantal tekens houden en soms lang nadenken over hoe je iets in zo weinig tekens kunt zeggen. Hierbij wordt nog wel eens een woord vergeten, maar in plaats van een tweet verwijderen en zo je volgers verwarren, kun je dat woord er achteraf dan alsnog inzetten. Hierdoor blijft de conversatie op gang.

Hoewel het bovenstaande zeker handig is, is het grootste gevaar van de edit-knop dat het een gesprek volledig kan beïnvloeden (juist achteraf). Hierdoor kunnen mensen woorden terugnemen en aanpassen, waardoor iemands reactie op de tweet veel heftiger overkomt. In eerste instantie was die heftige reactie waarschijnlijk volledig gegrond, maar als iemand de tweet die die reactie teweeg bracht aanpast, dan komt iemand anders misschien onterecht op een bepaalde manier over. Volgens Twitter is dit ook lang de reden geweest om geen edit-knop te kiezen.

Tikkende tijdsklok

Het is dan ook te hopen dat Twitter er een tijdsklok op zet. Dat wil zeggen: je kunt je tweet wel aanpassen, maar slechts 5 minuten nadat je hem plaatste. Hiermee kunnen tweets die inmiddels iconisch zijn geworden niet meer worden veranderd en verandert ook een gesprek achteraf niet. Twitter lijkt hier niet voor te kiezen, maar we hebben de functie nog niet zelf kunnen gebruiken, waardoor we behalve de mini-demo van Twitter zelf niet weten of hier toch een bepaalde tijd aan vastkleeft. In eerste instantie kunnen ook alleen Twitter Blue-abonnees het testen. Aangezien dit nog niet beschikbaar is in Nederland, zal het nog wel even duren voordat ook wij tweets kunnen aanpassen.

En zo wordt er weer een 1 aprilgrap bewaarheid. Elon Musk zal in ieder geval blij zijn, want sinds hij 9,2 procent eigenaar is van Twitter en een poll uitschreef over die edit-knop, gaat het gesprek hier weer voortdurend over. Uiteindelijk hebben 73,6 procent van de respondenten aangegeven dat er behoefte is aan die edit-knop, dus de vraag is er zeker. Nu het aanbod nog.