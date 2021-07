Twitter wil vind-ik-niet-leuk-knop toevoegen aan tweets

Het is de vraag of het hartje dan blijft bestaan, want het de vind-ik-niet-leuk-knop is eigenlijk ook meteen een vind-ik-leuk-knop. Het gaat namelijk om een duimpje omhoog of omlaag. Dat klinkt erg als Facebook, dat het duimpje omhoog bijna heeft geclaimd alsof het dit hele gebaar heeft bedacht. Aan de andere kant is dit zo’n universele manier om te laten zien dat je ergens oké mee bent, dat het logisch is dat Twitter hier niet opnieuw het wiel probeert uit te vinden.

Twitter

Tenminste, helemaal logisch is het ook niet, want er zijn twee opties: je krijgt of een duimpje omhoog en omlaag, of een pijl omhoog en omlaag. Dat laatste zou wel origineler zijn, maar het kan ook lijken alsof je Tweets daarmee kunt verschuiven op je timeline. Dat is namelijk wel hoe pijltjes bij veel IT-toepassingen werken. Had Twitter niet beter kunnen kiezen voor een blije smiley en een smiley met hangende mondhoeken?

We moeten eerst nog afwachten of Twitter überhaupt met dit plan doorgaat. Het test de mogelijkheid eerst onder een aantal Twitteraars met iOS als besturingssysteem. Het kunnen liken en dus ook disliken van Tweets roept wel vragen op. Kunnen we straks bijvoorbeeld het algoritme beïnvloeden door op deze manier ook te kunnen aangeven wanneer we een Tweet juist niet kunnen waarderen? Worden deze Tweets dan eerder hoger geplaatst of elders getoond, of juist niet? Twitter doet hierover vooralsnog geen uitspraken. In ieder geval is het op dit moment voor de verzender van de Tweet niet mogelijk om te zien hoe mensen de Tweet hebben beoordeeld.

Tweetdeck en Fleets

Twitter is veel bezig met vernieuwing. Zo is het ook van plan om Tweetdeck aan te passen en mogelijk zelfs met een betaald abonnement te komen. Daarnaast laat het soms ook plannen varen, ook als die al waren uitgevoerd. Zo neemt Twitter afscheid van Fleets, de ‘Story’-mogelijkheid van het social medium.