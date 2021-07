​Tweetdeck: Wat je kunt verwachten van de vernieuwde Twittertool

De update zelf is nog niet live, maar Twitter rolt momenteel een preview uit voor Tweetdeck. Het platform waarmee je onder andere tweets kunt inplannen en makkelijk op meerdere Twitter-accounts kunt inloggen, gaat flink op de schop. Dit is er nieuw.



Tweetdeck

Tweetdeck is in 2011 gekocht door Twitter, voornamelijk om meerdere Twitter-accounts te kunnen beheren. Er is sindsdien nagenoeg niets meer aan de tool veranderd, maar Twitter is de tool niet vergeten. De tool gaat flink op de schop. Tweetdeck krijgt een Explore-tabblad om te zien wat er nu speelt in de wereld en waarover veel wordt gepraat. Daarnaast komt er een volledige Tweet Composer om tweets op te stellen, een betere zoekmachine en nieuwe manieren om kolommen te rangschikken.

De preview is helaas niet beschikbaar voor Nederlanders. Alleen mensen vanuit de Verenigde Staten, Australië en Canada krijgen de preview te zien (nadat ze hierover eerst een melding krijgen). Of dit nog veranderd en we wel wereldwijd kunnen meegenieten van de preview, dat is nog onbekend. Ook is het nog niet aangekondigd wanneer we de definitieve nieuwe Tweetdeck-layout mogen verwachten.