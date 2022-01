Twitter lijkt straks meer op Facebook: tweets delen met groepen

Social media-bedrijven kopiëren elkaar constant. Is het niet LinkedIn dat met een eigen Clubhouse-oplossing komt voor live podcasting, dan zijn het wel de Stories uit Snapchat die door Facebook worden gekopieerd. Social media beginnen hierdoor steeds meer op elkaar te lijken. Nu is het Twitter dat met een nieuwe functie komt die exact lijkt op wat Facebook al acht jaar geleden introduceerde: Flock.

Inmiddels zijn er ook wat dingen gesneuveld, zoals de Stories van Twitter: Fleets . De vloot is weg, maar nu komt daar dus Flock voor in de plaats. Flock is het Engelse woord voor kudde en dat is in al zijn eenvoud een heel grappige naam voor een functie die ook alles te maken heeft met jouw ‘kudde’. Je kunt zelf een flock (een groep van je volgers) selecteren en een tweet alleen met hen delen.

Twitter Flock heeft alles te maken met wie je tweets deelt. Twitter was het altijd het social medium van de openheid en simpelheid: je had maar zoveel tekens, je kon tweets eerst niet eens aanpassen en wat je tweette was op één plek te vinden. Nu is dat allemaal uitgebreid met andere plekken waar dan de mentions staan, de mogelijkheid om video’s en foto’s toe te voegen en zelfs de optie om live podcasting te doen.

Tweets delen met groepen

Ontwikkelaars Alessandro Paluzzi meldt dit op Twitter. Je kunt volgers in een lijst zetten en vervolgens die lijst gebruiken om een tweet naar te zenden. Die lijstfunctie is nu nog niet af, maar er wordt aan gewerkt. Twitter moet sowieso zelf nog officiële mededelingen doen, maar het zou gaan om groepen van tot 150 volgers. Je krijgt er ook bij te zien wanneer een tweet alleen naar een Flock is gestuurd (zolang je tenminste tot die Flock behoort).

Hoewel het op zich begrijpelijk is dat Twitter experimenteert met nieuwe mogelijkheden, is het de vraag of zo’n functie wel zo goed bij Twitter past. Twitter is immers juist van de open communicatie en het wij-gevoel, maar door groepen te kunnen maken krijg je eerder een ‘wij’- en ‘hen’-dynamiek. Behoor je immers niet tot de Flock, dan ben je ergens niet van op de hoogte en als je er dan toch over hoort, dan kun je je buitengesloten voelen. Het is tegelijkertijd voor sommige mensen waarschijnlijk ideaal, zo’n Flock. Je kunt er één maken voor al je tweets rondom je werk, en een andere voor al je Tweets die meer met de privésferen te maken hebben.

Het is afwachten tot Twitter zelf een officiële aankondiging doet, want nu is nog niet zeker of de functie er komt of wanneer.