​Een alternatief voor Clubhouse: Twitter Spaces

Clubhouse is sinds kort uitgebreid naar Android en dat was groot nieuws. De app kon dan ook meteen rekenen op miljoenen downloads. Er zijn echter mensen die Clubhouse niet helemaal vertrouwen, omdat iedereen zomaar opnames kan maken en via het internet kan verspreiden. Echter kan dat natuurlijk ook door een video te maken en op Twitter te zetten. Toch kan de moderatie wel een tandje worden opgeschroefd. Ben je op zoek naar een alternatief voor Clubhouse? Dan kan Twitter Spaces je helpen.

Twitter Spaces Spaces is een manier om live audio-conversaties te voeren via Twitter. Daar is het social medium Twitter natuurlijk perfect voor, met zijn vele mogelijkheden tot discussie. Het is mogelijk om een Space te hosten voor een ongelimiteerd aantal mensen, alleen kunnen er wel maximaal elf speakers zijn. Er is één host, namelijk de persoon die de Space heeft geopend. Die persoon bepaalt wie er kan spreken, wie er moet worden verwijderd of zelfs wie moet worden gerapporteerd aan Twitter. Luisteraars kunnen ook meepraten, maar pas als de host ze hiertoe toestemming geeft.

Openbaar Spaces zijn openbaar voor Twitter-gebruikers. Je kunt echter ook mensen een uitnodiging sturen via DM of de URL naar de Space tweeten naar iedereen. Het voordeel van Spaces is dat ook mensen met gehoorproblemen kunnen meegenieten. Je kunt namelijk ondertiteling aanzetten. Het nadeel is dat alleen de host dat voorafgaand aan het event kan doen. Als het aanstaat kun je vervolgens als luisteraar kiezen of je de ondertiteling aanzet. Verder is het niet mogelijk om een Space na te luisteren: zodra de Host op afsluiten klikt, is het bestand weg. Tenminste, weg voor iedereen behalve Twitter. Twitter bewaart het nog dertig dagen, mochten ze de sessie moeten bekijken na klachten. Is er inderdaad binnen dertig dagen een klacht binnengekomen, dan kan het zijn dat de opname nog 90 dagen wordt bewaard.

Clubhouse alternatief Een van de manieren waarop Twitter Spaces het zou kunnen winnen van Clubhouse, dat is dat je aan de ene kant de Space hebt en aan de andere kant kunt blijven scrollen op Twitter. Hierdoor hoef je je niet volledig en alleen op het gesprek te focussen, maar kun je ondertussen zien waarover de discussies op Twitter verder gaan. Dat kan eventueel weer interessante input bieden voor de Space-sessie. Het is vanaf volgende week mogelijk om Twitter Spaces vanaf een desktop of een mobiele webbrowser te gebruiken. Eerder kon dit alleen vanuit de Twitter-app op Android en iOS, waardoor de optie nu aanzienlijk meer toegankelijk is geworden. Er zit echter nog één flinke adder onder het gras: Spaces kan op dit moment nog niet door iedereen worden gehost. Alleen mensen met 600 volgers of meer. Je kunt je echter ook met minder volgers aansluiten bij een bestaande Space. Het is te hopen dat Twitter hier snel verandering in brengt, want dan pas kan het echt concurreren met Clubhouse.