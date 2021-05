Twitter Spaces nu beschikbaar voor gebruikers met 600+ volgers

Het voornemen om Spaces breder beschikbaar te maken, werd door Twitter medio maart al wereldkundig gemaakt. Dat gebeurde toen al via een Twitter Space. Tot nu was de audiochat echter nog maar voor enkele, geselecteerde, Tweeps te gebruiken.

Hoe werkt Spaces?

Op het moment dat iemand die jij volgt een Space begint of er aan een deelneemt, dan verschijnt in de Android en iOS app van Twitter bovenaan de tijdlijn een paarse bel. Die bel blijft zichtbaar zolang als het gesprek duurt. Ga je als luisteraar aan een Space deelnemen, dan kun je op verschillende manier reageren op wat je hoort met emoji’s. Ook is het mogelijk gepinde Tweets te bekijken, het gesprek volgen via captions, de Space tweeten of DM'en of vragen om te spreken.



Wanneer je als spreker aan een Space deelneemt, dan kun je niet alleen praten, maar ook Tweets aan de Space vastmaken en de Space tweeten zodat je volgers kunnen meedoen. Ook is het mogelijk bijschriften in te schakelen zodat iedereen kan volgen wat je zegt.

Ben jij degene die een Space creëert? Dan heb jij de controle over wie er spreekt, de onderwerpen en de sfeer. Je kunt volgers uitnodigen door ze te tweeten of een DM te sturen.