Clubhouse op Android verschijnt nog deze week

De in korte tijd zeer populair geworden app Clubhouse verschijnt nog deze week op Android en dat geldt ook voor Android-toestellen in Nederland. Uiteraard is het wel aan jou om de app al dan niet uit de Play Store te vissen, maar het is positief dat de steeds bekender wordende discussie-app Clubhouse eindelijk de overstap maakt vanaf iOS only. De app moet uiterlijk vrijdagmiddag beschikbaar zijn.

Clubhouse

Clubhouse is een soort podcast, maar dan live. Je kunt allemaal een gesprek voeren via de app op je smartphone, waarbij mensen er dan voor kunnen kiezen om mee te luisteren. Grote bedrijven maken hier bijvoorbeeld gebruik van om panels te houden over onderwerpen waarmee ze te maken hebben, zoals supply chain en duurzaamheid. Elon Musk was er laatst nog te vinden om zijn zegje te doen over het hele GameStop-debacle (Gamestonk getiteld door de beste man). Bill Gates, die eerder vandaag ook in het nieuws was, is ook een gebruikers van Clubhouse.

Het klinkt misschien een beetje vreemd om met andermans gesprekken mee te luisteren en dat kan het ook zijn op Clubhouse. Er worden namelijk niet alleen grote panels georganiseerd die volop in de belangstelling zijn, je kunt ook als vriendengroep even een sessie starten om weer eens met elkaar te praten in deze tijden waarin je elkaar waarschijnlijk niet vaak ziet. Muzikanten kunnen op Clubhouse bijvoorbeeld een jamsessie houden: alles werkt puur en alleen via audio. Wel is het vooral gericht op audiogesprekken, waarin je wat je misschien normaal zou tweeten nu hardop en real-time met anderen bespreekt.