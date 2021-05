Android versie van Clubhouse op komst

Tot nu toe was Clubhouse alleen beschikbaar voor Apple gebruikers. Daar komt binnenkort verandering in. Na ruim een jaar exclusiviteit voor iOS is de beta-versie van Clubhouse voor Android in de VS nu beperkt beschikbaar. Ook in de Nederlandse Google Play Store is de app al te vinden, maar alleen om je alvast vooraf te registreren. Overigens moet je nog altijd ‘uitgenodigd’ worden om Clubhouse straks te kunnen gebruiken.

Clubhouse wil de beperkte beta-release in de VS gebruiken om feedback te verzamelen over de werking van de Android versie van de app. Na het verwerken daarvan, en het fixen van eventuele bugs die nog boven komen drijven, wordt de Android versie van Clubhouse uitgerold naar andere Engelstalige landen. Het is dus nog niet bekend wanneer Nederland en België aan de beurt zijn.