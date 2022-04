​WhatsApp: straks met één account op meerdere toestellen

Berichtendienst WhatsApp werkt aan een optie om je als gebruiker op meerdere apparaten te laten inloggen met hetzelfde account. Je kunt dan op meerdere telefoons gebruikmaken van je account, in plaats van slechts één. Deze nieuwe mogelijkheid is nog niet officieel aangekondigd, maar werd gevonden in de code van de app.

Bèta-versie van WhatsApp Wabetainfo spotte de nieuwe optie in een bèta-versie van de app. Om precies te zijn is het een scherm waarin je informatie krijgt over hoe je het toestel dat je als ‘partnertoestel’ wil inzetten kunt registreren. Het is dus niet zo dat WhatsApp alles zomaar open gooit: nog steeds is er één hoofdtoestel en kunnen daar ‘partners’ bijkomen, ook wel ‘Companions’ genoemd (metgezel dus). Dat registreren pak je aan door een code te scannen met die hoofdtelefoon. Dat WhatsApp deze oplossing niet zomaar vrij laat gebruiken op alle toestellen, maar dat er wel een hoofdtelefoon moet zijn, heeft waarschijnlijk te maken met de technische werking van de app. De berichten zijn end-to-end versleuteld, waardoor het vooral gaat om een dienst waarbij de berichten van het hoofdtoestel worden gesynchroniseerd met die op de partner-apparaten. Hiervoor zijn al eerder sporen gevonden in de bèta, dus het lijkt er wel heel erg op alsof dit alles echt zal verschijnen.

WhatsAppen op meerdere telefoons De nieuwe feature was er al voor PC’s, maar lijkt nu dus ook naar de telefoon en tablet te komen. Op de PC heeft het eind vorig jaar ‘Linked Devices’ in de bètatest meegenomen, waarbij je WhatsApp kon gebruiken op vier apparaten die je niet via je telefoon linkte, waardoor je kon blijven WhatsApp als je telefoon offline was. Dit werkte met bijvoorbeeld Web WhatsApp op de pc en de aparte WhatsApp-app. Raak je je telefoon 14 dagen niet aan, dan verliest hij de connectie voor Linked Devices. WhatsApp, dat van Facebook-moederbedrijf Meta is, komt niet heel vaak met nieuwe mogelijkheden. Het heeft wel concurrentie van bijvoorbeeld Telegram of iMessage, maar niet zo hevig als bijvoorbeeld de concurrentiestrijd tussen Instagram en TikTok. Tegelijkertijd is dat ook wel fijn, want zo blijft de app bij de basis en is het overzichtelijk en hierdoor toegankelijk.

Niet te veel poespas In tegenstelling tot veel social media is WhatsApp ook veel gebruikt door bijvoorbeeld wat oudere mensen, die op die manier bijvoorbeeld op de hoogte blijven van wat er zoal in de familie speelt middels een familie-appgroep. Toch is de optie om meerdere toestellen te gebruiken waarschijnlijk wel hevig geïnspireerd door concurrent Telegram, waar zoiets al mogelijk is.

Mede hierdoor heeft WhatsApp er waarschijnlijk baat bij om niet constant met te veel grote nieuwe mogelijkheden te komen, want het is juist zo’n hit geworden in zijn eenvoud. Hoe blij we ook zijn dat je er bijvoorbeeld je locatie in kunt delen en ook gifjes en grote bestanden kunt sturen, in de basis is WhatsApp hetzelfde gebleven als toen het in 2009 (!) verscheen. Deze nieuwe mogelijkheid om één WhatsApp-account op meerdere toestellen te gebruiken komt er waarschijnlijk wel aan, maar wanneer en hoe WhatsApp die officieel aangekondigd, dat is nog gissen.