​WhatsApp wordt flink opgepoetst: er komt een grote update aan

WhatsApp ziet dat veel social media allerlei nieuwe dingen implementeren en wil duidelijk niet achterblijven: het komt met veel handige nieuwe mogelijkheden, waaronder het kunnen beluisteren van voicejes terwijl je in een ander gesprek zit.

Veel vernieuwingen in spraakberichten Er komen vernieuwingen aan in de stabiele versie van de app, dus de variant die de meeste mensen op hun telefoon hebben staan, en de bètavariant. De bèta is de testversie en wat er in die variant voorbij komt, komt vaak wel naar de stabiele versie, maar dat heeft wat meer tijd nodig. Laten we dan ook beginnen met de stabiele versie van WhatsApp, want daar komen maar liefst zes nieuwe functies naartoe. Nieuwe functies is misschien een wat groot woord, want het zijn vooral verbeterde bestaande functies. Zo worden spraakberichten (voicejes in de volksmond) aanzienlijk beter. Je kunt nu namelijk pauzeren tijdens het opnemen, waardoor je niet je hele verhaal kwijt bent als er ineens een buurman besluit te gaan boren. Wil je wel luisteren wat iemand te zeggen heeft, maar wil je tegelijkertijd met iemand anders appen? Dat kan ook, je kunt nu namelijk berichten beluisteren en ondertussen naar een ander gesprek gaan en verder luisteren.

Handige snufjes voor voicejes WhatsApp komt in totaal met zes vernieuwingen voor spraakberichten: Afspelen buiten de chat om: luister naar een spraakbericht buiten de chat om, zodat je kunt multitasken of andere berichten kunt lezen en beantwoorden.

Opname pauzeren/hervatten: tijdens het opnemen van een spraakbericht heb je nu de mogelijkheid om de opname te pauzeren en te hervatten wanneer je er klaar voor bent. Dit is handig wanneer je wordt onderbroken of even moet nadenken.

Visualisatie van geluidsgolf: met een visuele weergave van de spraakberichtaudio kun je de opname makkelijker volgen.

Conceptopname beluisteren: luister naar je spraakberichten voordat je ze verstuurt.

Afspeelpunt onthouden: als je een spraakbericht tijdens het beluisteren pauzeert, kun je verdergaan waar je gebleven was wanneer je terugkeert naar de chat.

Doorgestuurde berichten versneld afspelen: speel spraakberichten 1,5 of 2 keer sneller af om zowel gewone als doorgestuurde berichten sneller te beluisteren. De update voor de stabiele WhatsApp wordt deze week verwacht op alle toestellen.

Aanpassingen aan de camera Daarnaast zijn er ook veel vernieuwingen gezien in de testversie van WhatsApp. Zo wordt de camerafunctie voor mensen met een Android-toestel eindelijk beter, nadat dit maanden geleden al werd aangepast voor iOS-gebruikers. Hierbij zie je als je de camera binnen WhatsApp opent niet meer een hele reel met je laatste paar gemaakte foto’s, maar alleen een miniatuur van je laatst geschoten foto. Dat kan veel ongemakkelijke vragen schelen (en de nodige afleiding). Ook ziet de camera er qua iconen wat subtieler uit dan voorheen. Ook is er in de bèta gezien dat WhatsApp test met het versturen van grotere bestanden. Zo kun je straks foto’s delen tot 2 GB. Een groot voordeel, want hierdoor hoef je niet meer naar bijvoorbeeld WeTransfer te grijpen wanneer je iemand een betere kwaliteit foto wil sturen. Op dit moment is de kwaliteit van foto’s die je stuurt via WhatsApp nog beduidend minder. Tot slot komt er nog een vernieuwing naar WhatsApp, al is dit slechts een kleintje: je kunt straks nieuwe contacten in je telefoon makkelijker een WhatsApp-bericht of WhatsApp-oproep sturen. Je hoeft alleen maar op iemands nummer te tikken en je krijgt de optie al om iemand in WhatsApp te bellen of een bericht te sturen.

WhatsApp-status verbergen In de code van WhatsApp is nog meer gevonden wat eraan komt, namelijk de optie om je online-status voor bepaalde mensen dicht te zetten. Zo kun je zelf kiezen wie kan zien of jij online bent of wanneer je voor het laatst online was, iets waardoor eerder veel problemen ontstonden omdat mensen zien dat je online bent geweest, maar niet hebt gereageerd op een berichtje. Ook voor de WhatsApp-bellers komt er vernieuwing aan, want het belscherm van de berichtendienst wordt anders. Volgens Wabetainfo wordt die net even moderner en compacter, al lijken er geen volledig nieuwe functies bij te komen. Veel vernieuwingen dus voor de berichten-app, maar het is dan ook de meest populaire berichtendienst van het Westen. Hoewel iMessage van Apple ook populair is, ziet WhatsApp maandelijks 2 miljard gebruikers online: een extreem aantal. iMessage heeft er 1,3 miljard.