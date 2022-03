​WhatsApp test eindelijk de optie om met emoji's te reageren

Het blijft een beetje vervelend: zegt iemand iets heel grappigs in een groepschat, stuur jij net een smiley die huilt van het lachen, blijkt dat iemand anders op ongeveer hetzelfde moment zei dat z’n kat is overleden. Dit soort misverstanden is binnenkort verleden tijd, want je kunt dan in WhatsApp reageren met emoji op een specifiek bericht.

Reageren met emoji

De optie is al enige tijd in ontwikkeling bij WhatsApp en werkt ongeveer zoals bijvoorbeeld in Slack of Google Chat het geval is. Je kunt het bericht selecteren en dan kiezen om met een emoji te reageren, die dan op het bericht wordt vastgemaakt, in plaats van dat hij eronder komt te staan zoals een tekstreactie. Het voordeel is dat je zo veel specifieker kunt laten zien waarop je reageert met de emoji, want dat gaat soms in de snelheid van WhatsApp nog wel eens mis.

Op dit moment is de optie alleen beschikbaar voor een handjevol bètagebruikers van WhatsApp op Android. In versie 2.22.8.3 van de WhatsApp Beta kan het (via Wabetainfo). Als je niet tot die groep behoort maar je vrienden wel, dan kun je wel zien hoe het eruit ziet, maar je kunt het dan nog niet zelf inzetten.

Het is toevallig wel mogelijk om met de huilend-van-het-lachen-smiley te reageren, maar veel andere emoji zijn niet mogelijk. WhatsApp lijkt deze emoji-reacties te willen beperken tot zes verschillende emoties.