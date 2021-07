​World Emoji Day: röntgenfoto en zwangere man zijn nieuwe emoji

Krukken, een waterlelie, kidneybonen en een reddingsboei: het is zomaar een selectie van de nieuwe emoji die we vanaf september in apps kunnen tegenkomen. Het is vandaag op World Emoji Day de traditie om de nieuwe emoji te tonen.



World Emoji Day



Er zitten veel grappige emoji tussen, waaronder een smeltende smiley en een heel arsenaal aan nieuwe handgebaren. Perfect om iemand even goed de waarheid te vertellen, of semi-mysterieus te flirten. Dit is overigens nog niet de officiële lijst met emoji, want het Unicode Consortium dat de dienst uitmaakt als het om nieuwe emoji gaat, die moet er nog een ei over leggen. Toevallig is er een emoji bijgekomen met een nestje, eentje zonder én eentje met ei, dus dat moet goedkomen. #badumtss

Wil je op zo’n flauwe opmerking reageren met een emoji, dan kun je dat binnenkort doen met een nieuwe huilende en lachende smiley, want behalve de jankende en lachende smiley die we nu kennen, komt er ook een iets subtielere variant met slechts natte ogen en een glimlachje. We kunnen het je beter laten zien, komen ze: