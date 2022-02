Onderzoek bewijst: Emoji brengen menselijke emoties goed over

Die smiley die een rechte mond heeft en zijn tanden laat zien: is die breeduit aan het lachen, of voelt hij zich awkward of verbaasd? Deze smiley wordt vaak op verschillende manieren ingezet, waardoor wetenschappers niet goed weten waar ze hem kunnen positioneren. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe emoji onze gevoelens beïnvloeden en daaruit is een interessant diagram voortgekomen.

Onderzoek naar smilies Hierboven zie je het: hoe we emoji indelen op emotie. Japanse onderzoekers hebben op Nature.com hun onderzoek gedeeld. Gaku Katsuzawa, Hiroyuki Umemura, Koichiro Eto en Yoshiyuki Kobayashi hebben hiervoor een ‘valence and arousal’-model gebruikt, oftewel: waarde en opwinding. Veel onderzoeken die te maken hebben met emoties maken gebruik van dit type model. Zo kon worden ontdekt hoe emoji worden geclassificeerd op basis van valentie en opwinding. Rust tegenover drukte, zou je heel kort door de bocht kunnen zeggen. De onderzoekers wilden kijken hoe de emoji overeenkomen met menselijke emotionele toestanden en deden daarom een online enquête onder 1082 deelnemers (die wel allemaal jonge Japanners waren). Van 74 emoji werd gekeken hoe de opwindingsniveaus en valentieniveaus bij mensen waren. Er zijn emoji die een sterk negatief sentiment oproepen, een matig negatief sentiment, een neutraal sentiment met negatief vooroordeel, een neutraal sentiment met positief vooroordeel, een matig positief segment en een sterk positief segment. Goed nieuws voor het Unicode Consortium: de emoji’s blijken de menselijke emoties erg goed uit te drukken.

Van emoji naar emotie Het is interessant dat hier onderzoek naar wordt gedaan, want emoji worden al jaren gebruikt als non-verbale communicatiemogelijkheid. Wat blijkt? Mensen kijken vooral welk gevoel een emoji moet oproepen door te kijken naar de ogen, hoe de ‘spieren’ trekken en bijvoorbeeld de mond en de wenkbrauwen. Hierdoor zijn smilies ook zo populair: er zijn wel veel emoji van objecten of mensen, maar die missen een gezicht, waardoor het moeilijker is om hiermee een emotie duidelijk te maken. Om de tabel af te lezen, kijk je naar de verticale lijn voor de valentie en de horizontale lijn voor opwinding. Zo zie je dat een boze smiley voor vrij weinig opwinding zorgt, maar des te meer valentie. De studie laat zien dat mensen toch vaak wel ongeveer op dezelfde manier reageren als ze een emoji zien: ze herkennen er al snel een menselijke emotie in, dat betekent dat emoji dus erg goed in staat zijn om menselijke emoties te tonen.

Condoom-emoji De onderzoekers schrijven: “Op basis van onze bevindingen kunnen we stellen dat emoji's menselijke emotionele toestanden aanzienlijk gedetailleerder kunnen weergeven dan eerder werd gerapporteerd. Het gebruik ervan in onderzoeksgebieden zoals consumentenonderzoeken kan het proces om menselijke sentimenten vast te leggen versnellen. Bovendien heeft het als voordeel dat ze minder worden beïnvloed door de moedertaal van de deelnemers. Tenminste, er is een emotie die mist: gealarmeerd, of gespannen. Hoewel er wel emoji zijn die erop lijken, worden er weinig emoji volop door iedereen aangemerkt als emoji voor bij die gevoelens. Maar goed, er missen wel meer emoji: in het bredere spectrum is het bijvoorbeeld nogal belachelijk dat er geen condoom-emoji is. Wel zwangerschappen en babies, maar condooms? Die zijn al enige tijd een blinde vlek van het Unicode Consortium. Iets waar de AIDS Healthcare Foundation zich momenteel op richt.

Aubergines en perziken Mensen kunnen het met aubergines en perziken over allerlei seksuele onderwerpen hebben, maar daarin mist de mogelijkheid om het ‘veilig’ te doen. Sommige mensen blijken de paraplu met regen te gebruiken om toch nog een condoom te omschrijven, maar de organisatie heeft liever een duidelijkere emoji. Echter wil het Unicode Consortium er tot op heden niet aan, omdat het zich niet inlaat met emoji die met geweld of seks te maken hebben. En het waterpistool dan? Hoewel een condoom-emoji erg waardevol kan zijn, blijken dus verder vooral de andere emoji populair: de smilies. Zij kunnen pas echt goed menselijke emoties uitdrukken en dat kan in WhatsApp-gesprekken waarin je elkaars taal niet machtig bent de boel enorm vergemakkelijken. Al kan het ook in WhatsApp-gesprekken waarin je elkaars taal wel spreekt de boel juist enorm verongemakkelijken.. :|