Dé handige emoji-gids voor social media-marketeers

Emoji zijn niet meer weg te denken uit ons leven. We gebruiken ze allemaal, ook in zakelijke communicatie. Daarom is het goed voor social media-marketeers om te weten hoe je emoji slim inzet. Want ze zijn leuk, relevant en als je ze op de juiste manier gebruikt valt je boodschap extra op. Onze hersenen houden van visuele inhoud en daarom trekt een tekst die van emoji is voorzien nog sneller onze aandacht. Emoji zijn een ideale manier om te gebruiken in je marketingstrategie, je boodschap blijft een stuk beter hangen. Of je nu een (middel)grote of kleine onderneming bent. Kijk maar eens hoe Netflix emoji gebruikt. Bijna elk bericht wordt voorzien van bijpassende tekens:

De 10 meest gebruikte emoji Emoji zijn kleine tekens die een emotionele context geven aan je tekst. Ze kunnen je gevoelens verduidelijken én zijn handig om in te zetten als je kort maar krachtig wil reageren op een bericht. We gebruiken de tekens al sinds de jaren ’90, maar de manier waarop is nogal veranderd. Sinds de komst van WhatsApp en grote social mediaplatforms als Facebook, Twitter en Instagram, zijn ze niet meer weg te denken uit ons leven. Waarschijnlijk heb jij ook een aantal veelgebruikte favoriete emoji. Op social media en beoordelingssites werden de volgende emoji in juni 2021 het meest gebruikt: ????????????????????????✨❤???? ????

Hoe je als marketeer emoji slim kunt inzetten Gebruik je nog geen emoji in je communicatie op social media? Dan vertellen we je nu eerst kort waarom je dat wél zou moeten doen. Gebruikt je doelgroep emoji? Dan is het heel verstandig als je communiceert in hun taal. Bovendien kun je er met de kleine tekens voor zorgen dat je aantrekkelijk en herkenbaar bent. Wanneer jij precies de goede emoji gebruikt spreek je je publiek sneller aan. Bovendien krijgt iemand die reageert op een social media-post meteen het idee dat er echte persoon met hen praat als je emoji gebruikt in je reactie. Tegenwoordig is het aanbod aan emoji bovendien zo uitgebreid, dat de kans groot is dat er altijd wel een teken is dat aansluit bij jouw business.

Welke emoji moet ik gebruiken? Als je ijsjes of pizza verkoopt of patat/friet dan is het gemakkelijk om te kiezen voor een emoji die past bij wat je doet. Taco Bell gebruikt niet voor niets overal de herkenbare taco en Domino’s gebruikt uiteraard een pizza-slice. Maar je kunt nog veel breder denken, ook als je diensten aanbiedt in plaats van eten of andere producten. En is er geen emoji die goed past bij wat je doet? Dan kun je ze alsnog op andere manier inzetten. Om duidelijk te maken waar je voor staat bijvoorbeeld of aan te geven op welke manier klanten met je bedrijf in contact kunnen komen. Emoji-branding is dus meer dan de exacte emoji gebruiken die past bij je bedrijf. Wil je meer weten over het gebruik van emoji in je marketingstrategie en praktische tips krijgen? Download dan hier het gratis whitepaper van Falcon.io!