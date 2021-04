Beschikt jouw social media tool over deze 7 functionaliteiten?

Gebruik jij al een professionele tool om je social media te beheren? Steeds meer kleine en middelgrote bedrijven hebben behoefte aan een platform waar ze alle social mediakanalen kunnen beheren en inzicht krijgen in wat goed werkt. Pak het slim aan en kies voor een tool die over alle functionaliteiten beschikt die je nodig hebt. Dat levert je al snel veel op. Je houdt meer tijd over en krijgt inzicht in de resultaten.

Maak social mediabeheer eenvoudiger

Het belangrijkste doel van een social media tool is toch wel om je beheer eenvoudiger te maken en stroomlijnen. Hierdoor hoef je zelf minder tijd door te brengen op alle platforms, terwijl je wel gemakkelijk met klanten kunt communiceren. Je hoeft bovendien niet meer alle dashboards afzonderlijk te bestuderen om te weten hoe je posts hebben gescoord. Met de volgende 7 functionaliteiten van een social media tool zorg je ervoor dat je al snel meer rust krijgt. Wij lichten alle belangrijke functies toe.

1. Een eenvoudig te beheren contentkalender



Professionele inzet van social media kan niet zonder contentkalender. Het is een handige tool om dagen, weken en zelfs maanden vooruit al berichten in te plannen op verschillende platforms. Ideaal om campagnes al helemaal klaar te zetten, of berichten die vaststaan op een bepaalde datum. Vergeet niet dat berichten beeld nodig hebben en stel daarom een contentbibliotheek samen met afbeeldingen.

2. Één inbox voor alle berichten

Met posten alleen ben je er natuurlijk niet. Je moet ook reageren op berichten. Daarvoor heb je een inbox nodig, waarop je alle communicatie vindt die op de verschillende platforms plaatsvindt. Reageren op berichten kan een tijdrovende klus zijn, een gebundelde inbox levert veel tijd op.

3. Social monitoring: op de hoogte blijven

Wanneer je eenmaal hebt geregeld dat alles automatisch wordt gepost en je vanuit één tool kunt communiceren, moet je ook op de hoogte blijven. Want in een goede social media tool wil je niet alleen alles kunnen zien wat er wordt gedeeld over jouw bedrijf, maar ook in de gaten houden wat er in de branche en bij de concurrentie gebeurt. Denk aan relevante hashtags. Dit noemen we social monitoring: het vertelt je wat er gebeurt in de branche. Handig, want daarmee krijg je overzicht in wat nu belangrijk is.

4. Gemakkelijk je prestaties meten

Essentieel onderdeel van social mediamanagement is het meten van je prestaties. Hoe wordt er door het publiek gereageerd op de content die je deelt? Welk bericht scoorde goed en welke minder? Je social media tool moet je helpen om KPI’s te analyseren op verschillende niveaus. Met dit inzicht kun je aanpassingen doen in de strategie. Het is ook handig om prestatierapporten te kunnen downloaden.