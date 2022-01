​Er is eindelijk een emoji voor de :s - smiley

Elk jaar weer komt het Unicode Consortium bijeen om te bepalen welke emoji er nog missen in ons leven. Door corona is bijvoorbeeld de smiley met mondkapje (dus ja, is het dan wel een smiley?) geïntroduceerd. Op basis van het advies van het Unicode Consortium komen Android en iOS dan met hun varianten ervan en Apple heeft bekendgemaakt hoe die van iOS eruit gaan zien. Ze zijn hilarisch én ze bieden ein-de-lijk het alternatief voor de missende :s-smiley.

Antwoord op de missende :s

Vind je het zo warm buiten dat je gezicht eraf smelt? Is iets zo eng of vies om te zien dat je het door je vingers heen probeert te bekijken? Of mis jij net als de schrijfster van dit stuk de smiley :s ook al jaren, en zoek je naar een alternatief? Eindelijk kan het allemaal, want er is een emoji wiens gezicht eraf is gesmolten, eentje die met grote ogen achter zijn handen door zijn vingers heenkijkt én eentje die best kan doorgaan voor de oldschool :S.

Die laatste heeft weliswaar geen omdraaide S als mond, hij heeft een streep die van rechtsonder naar linksboven gaat, waardoor je alsnog een beetje dat: lacht hij nou of is hij verdrietig-idee krijgt. Het is een goede emoji om onzekerheid uit te drukken. Wil je liever vertedering laten zien, dan is er ook een nieuwe geschikte smiley voor jou: eentje met waterige oogjes en een lachje.