​WhatsApp test de mogelijkheid om te reageren met een emoji

Soms zegt iemand iets tegen je op WhatsApp en wil je reageren met een emoji, dat kan natuurlijk, maar als iemand net op hetzelfde moment nog iets anders zegt waar die emoji helemaal niet bijpast, dan is dat nogal geñant. Daar komt hopelijk binnenkort verandering in, want je kunt dan op een reactie een emoji plakken, in plaats van eronder.



Reageren met een emoji

Dat is vooral voor groepsgesprekken echt een uitkomst, want daarin kunnen de reacties elkaar snel opvolgen. Het is alleen niet een heel origineel idee: op bijvoorbeeld communicatieplatforms als Slack, maar ook Facebook kun je ook met een emoji reageren op een specifiek bericht. Zo kun je aangeven of je iets leuk vindt, of dat je baalt van een opmerking. WABetaInfo meldt dat WhatsApp aan de functionaliteit werkt, het heeft zelf nog geen officiële mededelingen over de nieuwe mogelijkheid gedaan.

Het is in ieder geval wel een welkome toevoeging aan de berichtendienst, want je kunt er net even wat specifieker mee zijn. We zijn wel benieuwd hoe de ontvanger zal zien dat iemand een emoji heeft gereageerd en of dit ook wordt weergegeven als melding of niet. Of dat zo is, dat horen we waarschijnlijk pas als WhatsApp klaar is om de mogelijkheid te lanceren. De verwachting is niet dat het heel hoog van de toren zal blazen, aangezien het niet bepaald een originele functie is.