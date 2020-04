WhatsApp groepsvideogesprekken voeren met maximaal acht mensen tegelijk

Het is vanaf nu mogelijk om WhatsApp groepsvideogesprekken te voeren met maximaal acht mensen tegelijk. Voorheen was dit alleen mogelijk met vier personen (inclusief jijzelf). Andere video-conference-apps zoals het populaire Zoom, Houseparty en FaceTime (Apple) hebben allen een enorme toename in gebruik.

WhatsApp bleef duidelijk achter bij al deze apps wat betreft de maximale groeplimiet. Als voorbeeld, met Apple's FaceTime kun je met 32 mensen meedoen maar of dat praktisch is, we vragen het ons af. Zoom is wat dat betreft de overtreffende trap en kun je videoconferenties houden met honderden mensen tegelijk. Dat vraagt helemaal om een regie. Maar mogelijk is het zeker.

WhatsApp nu met maximaal 8 personen videochat

WhatsApp heeft inmiddels meer dan 2 miljard gebruikers over de hele wereld. De ongekend populaire app (eigendom van Facebook) wil met deze aanpassing waarschijnlijk voorkomen dat gebruikers switchen naar andere populaire video apps.



De huidige kwaliteit van videogesprekken met WhatsApp is overigens van hoge kwaliteit. Door de resolutie van moderne smartphones levert dit haarscherpe beelden op. Een update waardoor groepsgesprekken en videogesprekken kunnen worden uitgebreid tot maximaal acht mensen is daarom een prima optie. De videogesprekken zijn net als bij voice beveiligd met end-to-end-encryptie.



Android versie Whatsapp nog niet in Playstore

Gebruikers met iOS kunnen de update (nog niet voor iedereen zichtbaar overigens) nu al downloaden. De nieuwe versie van WhatsApp staat echter nog niet in de Playstore. Android-gebruikers moeten op dit moment dus nog naar de website van WhatsApp waar je laatste update zelf kunt downloaden.