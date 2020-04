De 5 valkuilen tijdens videobellen

Misschien was je voor de uitbraak van het coronavirus nog redelijk onbekend in de wereld van het videobellen. Inmiddels doen we dit massaal met eigenlijk iedereen die we kennen. Het is tenslotte zo'n beetje de enige manier om onze collega's, vrienden en familie live te zien en spreken. Waarschijnlijk heb je inmiddels dus wel ontdekt dat de camera niet te dicht bij moet staan en het handig is als huisgenoten, kinderen en huisdieren niet in de buurt zijn.

Dit zijn de 5 valkuilen tijdens het videobellen. Soms grappig, maar vaak toch handig om rekening mee te houden!

Kijken naar jezelf in plaats van de ander

We weten dat het heel verleidelijk is om naar jezelf te kijken tijdens het videobellen. Even checken of je haar goed zit bijvoorbeeld. Toch is het een stuk beleefder als je naar je gespreksgenoot kijkt tijdens het videobellen. Kijk gewoon even in de spiegel voordat je gesprek begint.