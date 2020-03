The Black Hawk: Een escape game via Whatsapp

Door het Corona virus is er even weinig leuks te doen met je vrienden of familie. Thuisblijven is voorlopig voor iedereen de boodschap. En na 10 potjes scrabble of rummikub wil je toch ook even wat anders doen. Wil je toch vanuit huis iets leuks gaan doen? Het Nijmeegse Project Escape heeft een volledig nieuwe ervaring gemaakt: The Black Hawk. Een escape game die volledig via Whatsapp te spelen is met 2 tot 6 personen. Die dus allemaal vanuit de eigen thuislocatie mee kunnen doen.

The Black Hawk



De designers van Project Escape Nijmegen hebben een escape game gemaakt waarbij je via je Whatsapp-groep opdrachten ontvangt van je opdrachtgever. Door in te loggen op geheime websites, social media te doorzoeken en je telefoon op meerdere manieren te gebruiken ontrafel je alle geheimen. Je spreekt een tijd af met je vrienden en dan contacteert een geheime opdrachtgever alle instructies. Spelers hebben 60 minuten de tijd om alle oplossingen te vinden.

"Om de eenzaamheid tegen te gaan en mensen toch een leuk escape avontuur te geven, hebben we afgelopen tijd al onze energie gestoken in een ervaring die je thuis kunt spelen. We bieden een escape ervaring die we met al onze passie hebben gemaakt," aldus Mark Smolenaars, eigenaar van Project Escape. "Zo heb je een leuke tijd met vrienden of familie en hou je toch rekening met alle maatregelen."

Het verhaal

In 2198 is een profeet aan de macht die de hel op aarde heeft losgelaten. Een chatbot komt uit die toekomst om een gebeurtenis in het heden tegen te houden. Hou je deze gebeurtenis tegen, dan red je de toekomst van de profeet. Een geheim agent staat klaar in het veld om de fysieke acties uit te voeren. Jij zorgt voor de goede informatie op het juiste moment, zodat hij kan toeslaan. Help de wereld in de toekomst te redden van deze tiran.

Meer weten?

Vooraf kies je zelf op welke dag en tijdstip je het spel gaat spelen, en dan zal het avontuur volledig vanaf je telefoon gespeeld worden. Reserveren is mogelijk via de website van Project Escape. Meer info via onderstaande video: