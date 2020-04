​WhatsApp remt doorsturen van berichtjes

Het klinkt heftig, maar het is toch echt zo: voor veel mensen is WhatsApp op dit moment de meestgebruikte portaal naar intermenselijk contact. Nu we elkaar niet persoonlijk kunnen ontmoeten, grijpen we veelvuldig naar WhatsApp voor dat berichtje, die grappige foto of om even elkaars stem te horen. Voor een nog betere privacy heeft WhatsApp een maatregel aangekondigd, namelijk een limiet op het aantal keer dat een bericht kan worden doorgestuurd.

WhatsApp

De chat-app had vorig jaar al de dubbele pijlen ingevoerd. Dat is een grijs icoontje met een pijl en een pijl erachter, waarmee je kunt zien dat het bericht waarschijnlijk veelvuldig is doorgestuurd, omdat het niet van jouw directe contact komt. WhatsApp gaat er daarmee vanuit dat deze berichten minder persoonlijk zijn en wil dit soort doorstuurberichten -een beetje zoals doorstuurmails- bestrijden. Dit soort berichten kunnen vanaf nu maar naar één chat per keer worden gestuurd.

WhatsApp doet dit naar eigen zeggen omdat het een dienst is voor privégesprekken. Het wil dat privégesprekken ook daadwerkelijk privé blijven en dat doet het onder andere door die doorstuurberichten te beperken. Het viraal gaan van een bericht wordt al langere tijd bestreden en die eerdere inspanningen zouden al voor een afname van 25 procent in doorgestuurde berichten hebben geleid.

Doorstuurgedrag

Toch is er natuurlijk een dunne scheidslijn tussen wat ongewenst is en wat niet. Een grap of meme die steeds weer wordt doorgestuurd is bij de vijfhonderdste ontvanger waarschijnlijk nog steeds grappig. En WhatsApp ziet ook dat op die wijze steunbetuigingen voor mensen met cruciale beroepen worden verspreid. Toch wegen de privésferen wat WhatsApp betreft zwaarder, zeker omdat het ook ziet dat er via doorstuurberichten veel misinformatie de wereld in wordt geholpen. Juist met het heersende virus kan verkeerde informatie funest zijn. Het is om die reden dat het doorstuurgedrag aan banden wordt gelegd.

Jammer van de memes, maar je vindt vast wel een creatievere manier om je steun uit te spreken aan die beroepsgroepen die nu een extra tandje bijzetten.