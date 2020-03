​Is een donkere modus echt beter?

WhatsApp is op iOS en Android voorzien van een donkere modus. De chat-app is daarmee wat laat, want andere apps zijn allang ‘om’. De dark mode van WhatsApp is lang getest en vanaf nu eindelijk beschikbaar op beide mobiele besturingssystemen. Je moet het nog wel even aanzetten in het instellingenmenu van WhatsApp. Hartstikke mooi, zo’n donkere modus, maar is dat ook echt beter?



Donkere modus

Net als dat de een liever naar vrolijke muziek luistert en de ander juist naar zielige nummers, is er een markt voor de witte modus van apps (de standaard) en de donkere modus. In een donkere modus wordt de kleurstelling vaak een beetje omgedraaid: het zwart neemt juist het beeld over en de tekst is licht van kleur. Dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen.

Hoewel er nog veel voordelen volgen, is uiteindelijk de keuze voor een donkere modus vooral gebaseerd op wat je zelf mooi vindt. De ene app wordt er aanzienlijk mooier van, terwijl het bij een ander duidelijk minder aantrekkelijk oogt. Het is aan jou om te beslissen wat je mooi vindt.

Het schijnt bovendien beter voor je ogen te zijn dan bijvoorbeeld de speciale modi die veel telefoons hebben om het blauwe licht tegen te gaan. De donkere modus zou ervoor zorgen dat je minder snel hoofdpijn krijgt of waterige ogen. Bovendien bevordert het reduceren van blauw licht in je leven je nachtrust.