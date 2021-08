Nieuwe functie op WhatsApp: foto's en video's worden gewist nadat ze zijn bekeken

We hebben al eerder geschreven over de nieuwste functie van WhatsApp die begin vorige maand werd getest. Foto's en video's die na slechts één keer bekijken weer verdwijnen. Doet dat je denken aan Snapchat? Ons ook. De functie lijkt namelijk op de app die ooit bedoeld was om eenmalige content te tonen aan een andere gebruiker. Niet alleen voor 'quick and dirty' foto's en filmpjes, ook omdat je hiermee de kans verkleint dat anderen jouw plaatjes gaan verspreiden. We gebruiken bijna allemaal onze camera regelmatig, zeker sinds de kwaliteit van de foto's zo goed is geworden. Vanaf nu kun je anderen via WhatsApp 'View Once' foto's en filmpjes sturen die uit de chat verdwijnen nadat ze zijn geopend.

In dit filmpje zie je hoe View Once werkt: