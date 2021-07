WhatsApp komt met nieuwe functie die doet denken aan Snapchat

WhatsApp test momenteel een functie waarbij je foto's en video's slechts één keer kunt bekijken. Dat doet inderdaad denken aan de ooit zo populaire app Snapchat . Inmiddels lijkt de hype rondom Snapchat een beetje voorbij en zijn we gewend geraakt aan stories. Die foto's en filmpjes hebben een wat blijvender karakter. Op Instagram verdwijnen ze na 24 uur maar je kunt ze wel blijven bekijken in de tussentijd. WhatsApp heeft trouwens een vergelijkbare functie, maar de 'updates' zijn nooit echt een succes geworden. Poging 2 wordt nu getest en daar is vast een markt voor, want je kunt privé kiekjes toch wat 'veiliger' delen.

View Once op WhatsApp

De functie krijgt de naam 'View Once' op WhatsApp. We wisten al even dat 'ie eraan kwam, want het werd al aangekondigd begin vorige maand. De ontwikkelaars laten er dus geen gras over groeien, want de testen vinden al plaats. Het kan nog wel enkele weken of maanden duren voordat de functie daadwerkelijk live gaat. En het zou weleens een groot succes kunnen worden. Want het is natuurlijk ideaal dat je straks vanuit één app alle functies bij de hand hebt. Laten we die stories gewoon lekker waar ze horen: op Instagram.

Verschil met Snapchat

Het grootste verschil tussen View Once op WhatsApp en Snapchat, is waarschijnlijk dat iedereen zo'n beetje WA gebruikt. In tegenstelling tot Snapchat, waarop vooral jongeren te vinden zijn. De app verliest bovendien aan populariteit en moet flink concurreren met TikTok en andere social media. Toch was Snapchat de eerste met de unieke functie waarbij 'Snaps' automatisch worden verwijderd nadat ze door de ontvanger(s) zijn bekeken. Snaps kun je wel meteen nog eens bekijken voordat 'ie verdwijnt. Dat maakt het gemakkelijker om er een opname van te maken. Verder is het nog afwachten hoe View Once er precies uit komt te zien.

We houden je op de hoogte!