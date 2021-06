​Pas op: download de Snapchat update nog even niet op je iPhone

Het gaat om versie 11.34.0.35 die op zondag is verschenen. Apple Insider schrijft dat de app crasht wanneer je hem na de update wil openen. Inmiddels heeft Snap laten weten dat het weet van het probleem en dat er aan een oplossing wordt gewerkt. Daar heb je echter weinig aan als je de update al hebt gedownload: dan kun je simpelweg even niet Snappen met je telefoon. Kortom, het advies is om die update even te laten staan tot de oplossing er wel is.

Er is een nieuwe update online verschenen voor social medium Snapchat . Als je een iPhone- of iPad-gebruiker bent, dan kun je beter even wachten met downloaden en installeren. De update zorgt namelijk dat Snapchat vastloopt bij het openen.

Heb je aanstaan dat updates automatisch worden gedownload, dan ben je op zich goed bezig, want daarmee houd je je telefoon het meest veilig. Echter is het in dit geval waarschijnlijk goed om dit tijdelijk uit te schakelen. Je doet dat door naar het instellingenmenu van je iPhone te gaan, dan naar App Store, Automatic Downloads en dan App Updates. Vergeet echter niet om deze functie na dit euvel met Snapchat weer aan te passen, want automatische app-updates downloaden biedt de grootste veiligheid voor je telefoon.

Gebruik je een Android-toestel, dan kun je er lustig op los downloaden. Snapchat op Android blijkt dit probleem na update namelijk niet te hebben.

Here for You

Snapchat timmert flink aan de weg de laatste tijd. Hoewel deze update dus nog niet de gouden greep lijkt, doet het verder veel goede dingen. Zo heeft het met MIND Young een nieuwe functie gelanceerd genaamd ‘Here for You’. Dit biedt ondersteuning voor Snapchatters wiens zoekopdracht gerelateerd zijn aan psychische problemen. Denk daarbij aan eetstoornissen, depressies, angsten en verslavingen. Een goed initiatief van het social medium, dat veelal onder jongeren wordt gebruikt. Plus: het werkt ook op Nederlandse zoektermen, zoals stress, anorexia of piekeren.





Beeldbron: ElisaRiva