​Eindelijk grote foto’s versturen via WhatsApp

Als je via WhatsApp een foto stuurt en iemand laat die printen bij een fotoservice, dan is de teleurstelling groot: WhatsApp maakt foto’s altijd erg slecht van kwaliteit. Dat doet het om de bestandsgrootte klein te houden. Hierdoor is de foto ten eerste snel verstuurd én kost het niet teveel data. Echter wil je soms net even een wat betere kwaliteit foto zien. Daarvoor hoef je niet meer per se naar WeTransfer te grijpen, want WhatsApp komt met de optie om grote foto’s te versturen.



WhatsApp-foto's

Het werd enige tijd geleden al geïntroduceerd voor video’s op WhatsApp: de mogelijkheid om te kiezen hoe groot het bestand was dat je verstuurde. Die optie komt nu ook naar foto’s, schrijft Wabetainfo. Je kunt niet heel specifiek instellen hoeveel Mb het mag zijn, maar wel kun je kiezen voor ‘Auto’, ‘Beste Kwaliteit’ of ‘Databesparing’. Wat beste kwaliteit en databesparing betekenen, dat moge duidelijk zijn. Auto is een wat vreemde eend in de bijt. Het betekent dat WhatsApp op basis van het beeldmateriaal kiest of het voor een groot of klein bestand gaat. Meer duidelijkheid over die keuze of over de compressie is er niet.

De functie is nog niet wereldwijd beschikbaar, want je vindt hem op dit moment alleen in de bèta van Android-WhatsApp (versie 2.21.14.6).