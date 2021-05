Spraakberichten op WhatsApp: haat of liefde?

Je hebt twee soorten mensen: zij die houden van spraakberichten en zij die het haten. Ga maar eens na in je eigen omgeving: de meningen zijn nogal verdeeld en soms zelfs ronduit fel. Zo ken ik een voorbeeld van iemand die boos werd omdat hij een spraakbericht ontving en bot reageerde met 'daar heb ik echt geen zin in om af te luisteren'. Voor beide kampen voel ik trouwens wel iets. Spraakberichten kosten nu eenmaal meer moeite om te beluisteren en beantwoorden dan het sturen van een paar appjes. Maar je kunt wel meer vertellen in 'een voice' en hoeft geen overloos lange teksten te tikken. Bovendien is de nieuwste update van WhatsApp voorzien van verschillende snelheden voor spraakberichten.

Spraakberichten in WhatsApp sneller afspelen

Of je nu een hater bent of juist houdt van spraakberichten: je kunt ze sinds vorige week in ieder geval een stuk sneller afspelen. Een update waar gebruikers blij mee zijn. Want sommige verhalen zijn misschien wat langdradig of je hebt gewoon niet veel tijd (of zin) om te luisteren. Nu kies je zelf gewoon in welke snelheid je het bericht beluistert. En daarin heb je drie keuzes: regulier, 1,5 keer of 2 keer zo snel. Ik heb alle opties geprobeerd maar vind het al snel niet meer te volgen als ze sneller worden afgespeeld. Maar misschien is dat gewoon een kwestie van wennen. Je stelt dit trouwens niet standaard in, maar ziet naast het spraakbericht de optie verschijnen.