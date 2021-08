Native tablet versie van Whatsapp in de maak?

Als we de geruchten mogen geloven dan komt WhatsApp binnenkort eindelijk met tablet versie van de chatapp. Om te beginnen een native versie voor de iPad en later zou ook een Android versie beschikbaar komen, zo meldt WABetaInfo in een serie tweets.

Onafhankelijk gebruik en multi-device

Opvallend is dat gesproken wordt over een onafhankelijk te gebruiken app. Dit betekent dat het niet meer nodig zou zijn om de telefoon te koppelen zoals dat bij de webversie van WhatsApp, die je op pc of laptop kunt gebruiken, nog wel het geval is. Dat komt overeen met het voornemen van WhatsApp om de app geschikt te maken voor multi-device gebruik. Daarmee wordt het mogelijk om WhatsApp onafhankelijk op vier verschillende apparaten tegelijk te gebruiken, zoals dat met chatapps als messenger en skype al lang mogelijk is.