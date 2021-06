​Gerucht - Spraakberichten op WhatsApp krijgen geluidsgolven

In een wereld waarin steeds meer mensen Bluetooth-oordopjes gebruiken, zien we ook vaker dat spraakberichten via WhatsApp helemaal niet opgenomen blijken te zijn. Dat zie je niet, want je ziet alleen een lijntje waar een bolletje over gaat. Daar komt binnenkort verandering in. Geluidsgolven moeten je een notie geven van of er daadwerkelijk iets is opgenomen.



WhatsApp audioberichten

Het is nog een gerucht, want WhatsApp heeft hier zelf niets over aangekondigd. Wel lijkt het waarschijnlijk, want de bron is een zeer betrouwbare. Bovendien is WhatsApp al een tijdje vanalles aan het verbeteren op het gebied van audioberichten. Deze worden steeds populairder, omdat mensen bijvoorbeeld in de auto de handen niet vrij hebben om te typen, of omdat sommige verhalen nu eenmaal leuker klinken als je ze vertelt in plaats van in tekst tikt.

Een maand geleden werd het al mogelijk om spraakberichten, in de volksmond ook wel voicejes genoemd, versneld te kunnen afspelen. Zo kun je zonder dat het niet meer te volgen is toch sneller een berichtje afspelen en beluisteren. Je kunt een audiobericht normaal, 1,5 keer zo snel of 2 keer zo snel afspelen. Toegegeven, als iemand van nature al snel praat, dan kan 2 keer zo snel afspelen te snel zijn. Bovendien bestaat dan ook de kans dat je bepaalde nuances in iemands stem niet meer hoort.