'WeTransfer functie' voor WhatsApp op komst?

Op dit moment kun je in WhatsApp geen bestanden delen of versturen die groter zijn dan 100MB. Daar komt misschien verandering in. De chatservice zou namelijk gestart zijn met het testen van een functie die het mogelijk moet maken om bestanden tot 2GB te delen en versturen. De eerste tekenen daarvan zijn opgedoken in een beta-versie van WhatsApp in Argentinië, zo meldt WaBetaInfo.

Nee, WhatsApp wordt geen WeTransfer

Ik moest zelf meteen aan WeTransfer denken, de file-transfer service waarmee je, zonder account tot maximaal 2GB aan bestanden kunt versturen. Dat is overigens ook de enige overeenkomst tussen de test van WhatsApp en WeTransfer. De chatservice is uiteraard niet van plan de concurrentie met WeTransfer aan te gaan.