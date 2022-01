​WhatsApp op iPad lijkt er wel te komen

In de categorie: hoezo is dit er nog niet, presenteren wij WhatsApp op de iPad. De superpopulaire app is er na al die jaren nog steeds niet, maar het schijnt er nu wel aan te komen. Als het aan het hoofd van WhatsApp ligt, komt dat er wel.



WhatsApp op iPad

In een interview met TheVerge zegt WhatsApp-hoofd Will Cathcart dat hij zich heel bewust is dat mensen heel graag een iPad-WhatsApp zouden zien. Sterker nog, hij geeft aan dat het team staat te springen om het te doen. Het is bizar dat het er nog niet is, maar WhatsApp is niet het enige bedrijf van Meta dat nog geen iPad-behandeling heeft gekregen: ook Instagram is nog niet op de tablet van Apple beschikbaar.

Waarom het zo ingewikkeld is om die grote vraag van klanten waar te maken, dat is niet helemaal duidelijk. Als gebruikers het willen en het team het wil maken, dan is dat voldoende, zou je denken. Toch belooft Will niets. Hij suggereert slechts dat het in de toekomst niet onmogelijk is dat er een WhatsApp-app voor iPad komt. De techniek is er namelijk al, want die is gebouwd om multi-apparaatondersteuning voor WhatsApp mogelijk te maken.