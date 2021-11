​Dit is het voordeel aan zelf stickers maken op WhatsApp

Dat je op WhatsApp stickers kunt gebruiken, dat is niks nieuws, maar je kunt binnenkort ook je eigen stickers maken in WhatsApp. Een optie die wat ons betreft al veel eerder had moeten komen. Immers zijn er genoeg apps verschenen waarmee je alsnog zelf je eigen WhatsApp-stickers kan maken. Maar het komt er nu via de officiële weg aan en dat is alsnog goed nieuws. Dit is waarom.



Je kunt grappig zijn

Stickers zijn eigenlijk een soort memes. Je kunt heel snel op nieuwswaardige dingen reageren door er snel een sticker van te maken. Ook kun je van bekende memes stickers maken, waardoor je altijd direct hilarisch kunt reageren in een groeps- of privéchat. Het is iets om mensen mee te verrassen.