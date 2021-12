​Spraakberichten via WhatsApp eindelijk vooraf terug te luisteren

WhatsApp-spraakberichten zijn nu eerst terug te luisteren voordat ze worden verstuurd. Ook is het nu visueel dat er iets wordt opgenomen, waardoor je niet per ongeluk meer een kwartier volpraat om achteraf te ontdekken dat er niets is opgenomen.

Een veelgevraagde functie

Het zijn verbeteringen in de categorie: waarom kon dit niet eerder? Aan de andere kant zijn we blij dat het nu kan, want ingesproken berichten versturen is enorm populair. Het is een veel leukere manier om je enthousiasme over te brengen, of om juist heel gevoelige onderwerpen te bespreken zonder dat je direct met iemand spreekt die dan tussendoor reageert.

Zeker in een maatschappij waarin veel mensen opgroeien met vooral communicatie via tekst of video, is bellen soms wat confronterend en in sommige kringen zelfs ongebruikelijk geworden. Vroeger moest je wel bellen, wanneer je bijvoorbeeld een klantenservicemedewerker wilde spreken, maar zelfs dat kan tegenwoordig via chats en WhatsApp-berichten.