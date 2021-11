​Dit zijn de beste alternatieven voor WhatsApp

Het is natuurlijk te hopen dat we niet snel weer met een grote uitval van WhatsApp te maken hebben, maar er zijn meerdere redenen te bedenken om op zoek te gaan naar alternatieven voor de berichtendienst. Niet iedereen is er bijvoorbeeld even gerust op dat het Facebook is dat uiteindelijk aan het roer staat van WhatsApp. Dit zijn enkele alternatieven.



Telegram Eén van de meestgehoorde alternatieven voor WhatsApp is Telegram. Deze app is enorm efficient en heeft meer mogelijkheden dan WhatsApp. Het werkt snel, het biedt meer mogelijkheden om je berichten versleuteld te verzenden en automatisch te verwijderen na een bepaalde tijd. Je leest hier meer over deze handige app.

Signal Een goede tweede is Signal, dat zich vooral in de markt zet als het veilige alternatief voor WhatsApp. De chatdienst heeft een focus op hackers buiten de deur houden, stevige versleuteling van berichten en ook hierbij kun je berichten sturen die automatisch worden verwijderd na een bepaalde tijd. Er worden verder ook geen logboeken bijgehouden over gebruikers, waardoor je privacy beter gewaarborgd blijft. Het nadeel van Signal is dat het nog niet heel veel gebruikers heeft in ons land, maar dat kan natuurlijk maar op één manier veranderen. Er is wel een nadeel: Signal is niet zo van de emoji. Als je je zelf graag uit op een grappige manier, dan kun je beter een ander alternatief kiezen.

Snapchat WhatsApp leent vaak nieuwe mogelijkheden van Snapchat en andere social media doen dat ook. Misschien lijkt Snapchat een heel ander programma dan WhatsApp, maar eigenlijk is het ideaal om alles te doen wat je anders via WhatsApp zou doen. En meer, want hier kun je wel berichten sturen die na enige tijd verdwijnen, ook als daar geen foto’s inzitten. Wat ook leuk is, dat is dat Snapchat in het algemeen wat speelser is, waardoor er eerder vermakelijke nieuwe mogelijkheden naar het platform komen.

Surespot Waar je voor Signal en Telegram wel een soort van moet opgeven wie je bent, is dat bij Surespot helemaal niet het geval: deze app biedt verregaande versleuteling van berichten en kan volledig anoniem worden gebruikt. Als je je aanmeldt, dan hoef je je telefoonnummer niet eens te delen. Het voordeel is dat je de gesprekken lokaal kunt opslaan, waardoor je ze niet ergens op een server hebt staan die niet jouw eigendom is.

Threema Bij Threema worden zelfs je contactenlijst en groepsinfo op je telefoon opgeslagen in plaats van in de app, waardoor er nog meer privacy is. In Threema verdwijnen berichten vrijwel meteen nadat ze zijn afgeleverd en kun je in plaats van telefoonnummers elkaar vinden via je 8-cijere Threema-ID: heel ICQ, toch? Threema biedt verregaande end-to-end-versleuteling en dat geldt zelfs voor je statusupdates. Wat echter op dit moment een van de grootste voordelen aan Threema is, dat is dat je aparte berichten een like kunt geven, net als op Facebook. Dat is iets waarvan we al een hele tijd hopen dat het naar WhatsApp komt.