Twee voormalige WhatsApp medewerkers starten HalloApp

Er zijn veel concurrenten en alternatieven voor WhatsApp of andere ‘Facebook’ berichtendiensten. Telegram is misschien wel het beste voorbeeld daarvan. Deze week is er een bijzonder alternatief bijgekomen. Bijzonder omdat HalloApp het werk is van twee voormalige WhatsApp medewerkers die in hun tijd bij de chatapp, ook na de overname door Facebook, best ‘hoog in de boom zaten’.

HalloApp: WhatsApp met een Facebook tintje

In dat opzicht is het niet gek dat HalloApp, behalve de schrijfwijze van de naam, veel op WhatsApp lijkt. HalloApp is een chat- en berichtendienst app voor zowel een-op-een als groepsgesprekken. De indeling is nagenoeg identiek aan die van de grote concurrent. Er is een tab voor Home, Groepen, Chats en Settings.

Het grootste verschil met WhatsApp is toch wel de optie dat gebruikers van HalloApp ook posts, bestaande uit tekst, foto’s of video’s kunnen delen met contacten. Die verschijnen in een tijdlijn op de startpagina van de app. Zo wordt HalloApp feitelijk meteen ook een concurrent voor Facebook. In theorie dan, want daarvoor zal de app toch eerst een paar (honderd) miljoen gebruikers moeten weten te strikken. Op dat punt zijn de afgelopen jaren al heel wat concurrenten en alternatieven voor zowel WhatsApp als Facebook gestrand.