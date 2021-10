​Telegram is een handige app: ook buiten WhatsApp-storingen

Met een flinke WhatsApp-storing die uren duurt, gaan mensen toch snel op zoek naar andere methoden om toch nog te kunnen doorpraten. Sommigen kiezen voor Slack, anderen gaan naar Twitter, maar een app die het meest lijkt op WhatsApp is Telegram. Dit is wat Telegram zo handig maakt: ook buiten WhatsApp-storingen.



Facebook-storing

Telegram heeft er tijdens de Facebook-storing 70 miljoen gebruikers bij gekregen. Een record voor het bedrijf, dat blij is dat het überhaupt lukte om in de lucht te blijven met zoveel animo. Telegram is net als WhatsApp gratis en biedt het de mogelijkheid om versleutelde berichten te sturen, maar het verschil is dat Telegram niet van Facebook is, waardoor eventueel meeluisteren niet het geval is.

In grote lijnen is Telegram hetzelfde als WhatsApp qua werking, maar is sneller en zou handiger met data omgaan: zo kun je ook bij slecht bereik waarschijnlijk eerder succesvol berichtjes sturen. Verder is het vooral een chat-app waarmee je via je internetverbinding (wifi of data) berichtjes kunt sturen naar je vrienden, collega’s en familieleden.