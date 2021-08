​Telegram: je kunt nu videobellen met 1.000 mensen tegelijk

Als je een band hebt en je dorpsgenoten wil laten genieten van een optreden op afstand, dan heeft Telegram nu dé ultieme optie uitgerold. Je kunt nu namelijk videobellen met duizend mensen tegelijk. Het is aangekondigd met een aantal andere aanpassingen aan de social app.



Telegram

Telegram is op zich een social medium dat zich het beste laat vergelijken met WhatsApp. Veel mensen stappen erop over wanneer WhatsApp slecht in het nieuws is, of omdat ze niet willen dat Facebook hun gegevens kan inzien (waar nogal wat gesteggel over is de laatste tijd). Het is dus vooral gemaakt om tekstberichten te sturen, maar breidt mede dankzij de pandemie steeds verder uit. Hierdoor heeft het videobellen mogelijk gemaakt.

Dat videobellen kan tegenwoordig dus met 1.000 mensen, al kan gelukkig niet iedereen tegelijk praten. Uiteindelijk kun je nog steeds maar met maximaal 30 personen actief deelnemen aan het gesprek: de rest is alleen kijker. Zo blijft het overzichtelijk en verstaanbaar. Bovendien wordt het ook beter qua beeldkwaliteit, want die heeft Telegram opgeschroefd naar een hogere resolutie. Tik bovendien op de video en je krijgt een groter scherm met daarop het beeld.