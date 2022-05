​Je kunt straks subtiel een WhatsApp groepsgesprek verlaten

Heb je in je WhatsApp ook een soort kerkhof van groepsgesprekken waarop niemand ooit nog iets zegt, maar waarbij je toch niet degene wil zijn die dan wordt aangegeven als persoon die is vertrokken? Ook al gaat het om de sinterklaasgroepsapp van 2016, het blijft moeilijk. Straks wordt dat makkelijker, want WhatsApp zou werken aan de mogelijkheid om stilzwijgend uit een groepsapp te vertrekken.

Heeft de groep verlaten

Ook al is een groepsapp nog zo oud, het komt toch altijd een beetje afwijzend over als je de persoon bent die vertrekt. Er staat immers ook letterlijk bij: “XXXX heeft de groep verlaten”. Misschien is de woordkeuze van WhatsApp hier ook niet helemaal perfect, want de persoon verlaat alleen het groepsgesprek, niet per se de groep. Vandaar dat het waarschijnlijk toch wat dramatischer overkomt wanneer iemand besluit dat de Lloret de Mar-trip 2017-groepschat zijn WhatsApp onnodig vervuilt.

Het is overigens ook irritant voor mensen die nog wel in de groep zitten, want die zien bijvoorbeeld allemaal mensen vertrekken. Dat spamt nogal, zeker in groepen die niet uit een paar vrienden bestaan, maar die worden gebruikt om anderen te spammen. Een soort moderne variant van de doorstuurmail, waarvan vaak heel veel mensen liever geen deel uitmaken. Je ziet dan de ene na de andere vertrekken uit de groep en dat is irritant, omdat het ook voor altijd in dat gesprek blijft staan. Soms is het dan zelfs lastig om het gesprek goed te kunnen volgen.