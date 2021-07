Archiveren en muten op WhatsApp: dit moet je weten

Sommige opties van WhatsApp gebruik je misschien zelden tot nooit. Toch zijn ze behoorlijk handig. Archiveren en muten bijvoorbeeld. Wij vertellen je waarom en waarvoor je deze functies kunt gebruiken. Grote kans dat je daarna toch eens wat chats op mute zet. Het brengt veel rust in je leven, zeker als je in groepschats zit waar je continu meldingen in ontvangt.

Een chat op WhatsApp archiveren

Wil je een chat met een persoon of een groepschat niet meer actief gebruiken, maar ook niet verwijderen? Dan biedt WhatsApp je de optie ze te archiveren. Ze staan dan niet meer tussen je actieve en zichtbare chats, maar in een speciaal archief. Je kunt ze daar onbeperkt laten staan, bijvoorbeeld omdat je de informatie die in de chat staat wil bewaren. Het is een handige functie om het overzicht te bewaren. Ga maar eens na hoeveel actieve chats er in jouw overzicht staan. Als je dit onoverzichtelijk vind, is archiveren een goede optie. Zeker voor chats met mensen die je niet vaak spreekt. Je bewaart dan toch de gespreksgeschiedenis, maar 'vervuilt' niet je overzicht met chats die je voert met mensen die je vaak spreekt.

Hoe archiveer je een chat op WhatsApp?

Ga naar je chatoverzicht en swipe naar links bij de chat die je wil archiveren.

Je ziet de optie 'meer' en 'archiveer' staan

Klik op archiveer en de chat verdwijnt naar je archief

Om gearchiveerde chats in te zien schuif je je chatscherm naar beneden. Helemaal bovenin vind je de gearchiveerde chats.

Wat gebeurt er wanneer je in een geactiveerd gesprek een nieuw bericht krijgt?

Jij kan een chat wel gearchiveerd hebben, je kunt nog steeds nieuwe berichten krijgen in dit gesprek. Voorheen werd het gearchiveerde bericht dan automatisch teruggeplaatst in je gewone chatoverzicht. Nu kun je er ook voor kiezen de gearchiveerde chat daar te laten staan. Dan zie je dus niet in één oogopslag dat er een nieuw bericht is binnengekomen, maar misschien vind je dat wel prima. Je hebt het gesprek met een reden gearchiveerd.