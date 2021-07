​WhatsApp: je kunt nu aan lopende groepsgesprekken meedoen

Als een groepsgesprek binnen WhatsApp is begonnen, dan kon je daar normaliter niet meer aan deelnemen.Dat gaat echter veranderen. Facebook-eigenaar Mark Zuckerberg heeft aangekondigd dat WhatsApp de mogelijkheid nu uitrolt.



Groepsgesprekken op WhatsApp

Veel mensen hebben een haat-liefde-verhouding met groepsgesprekken binnen WhatsApp. Sommige groepen zijn te druk, of delen dingen waar je niet altijd op zit te wachten. Tegelijkertijd bieden ze veel gezelligheid, een makkelijke manier om af te spreken en een handige manier om dingen te bespreken zonder dat iedereen tegelijk hoeft in te bellen. Hoewel: WhatsApp maakt het ook mogelijk om in één keer met een hele groep een videogesprek te hebben.

WhatsApp heeft daarbij een nieuwe functie, want zolang het gesprek bezig is kun je nu in en uit het groepsgesprek gaan. Dat is een grote plus, want hierdoor kun je als je de oproep hebt gemist toch nog meedoen. De voorwaarde is wel dat het gesprek nog bezig moet zijn.

Nieuw is ook dat je in het venster ziet wie er al in het gesprek zitten. Je kunt zelfs zien wie er zoal zijn uitgenodigd om aan de groep deel te nemen. Heb je nu geen tijd voor een groepsgesprek maar later wel, dan kun je nu ook een tijdelijke afwijzing instellen via de ‘Negeer’-knop.