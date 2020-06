​Apple kondigt iOS 14 aan tijdens WWDC 2020

iPhone kan later dit jaar rekenen op een update van het besturingssysteem. Apple heeft tijdens ontwikkelaarsconferentie WWDC 2020 iOS 14 aangekondigd. Dat niet alleen:



iOS 14

iOS 14 krijgt uitgebreidere widgets die zelfs zo worden ingesteld dat ze afhankelijk van de plek en de tijd te zien zijn. Er is een App Library die apps automatisch sorteert en picture-in-picture komt naar iPhone. Dat kennen we al van iPad, maar nu dus ook beeld-in-beeld op iPhone. Een ander belangrijke optie is dat elke app vanaf nu zal vragen of je akkoord bent met tracken.

iPadOS 14

Het besturingssysteem van iPad krijgt ook een opfrisser. iPadOS 14 neemt een aantal dingen over van iOS 14, zoals widgets en App Clip. Het grootste nieuws voor de tablet van Apple is dat je er er een zijbalk bij krijgt. Dat is voornamelijk het geval bij standaard apps, zoals Bestanden en Muziek. De zoekfunctie is helemaal vanaf scratch opgebouwd en schijnt veel dieper in de navigatie te kunnen zoeken. Tot slot krijgt Scribble, een app waardoor je met Apple Pencil kunt tekenen en schrijven, de optie om handgeschreven teksten in te plaatsen, al dn niet om d

Apps

De Berichten-app krijgt meer Memoji-mogelijkheden, waaronder een mondkapje. Je kunt bovendien berichten vastzetten. Met zo’n ‘pin’ kun je het bericht snel terugvinden. Apple Kaarten krijgt ‘duurzame’ opties, zoals fietsroutes. Je kunt daarnaast je iPhone als autosleutel gebruiken dankzij een update voor Carplay. Het is niet op alle auto’s mogelijk, maar dat het in ieder geval breder wordt uitgerold is al super. Apple Clips is een nieuwe optie waardoor je een app niet hoeft te downloaden om wel een paar functies kunnen gebruiken.

Siri

Siri krijgt een fikse facelift, want ze wordt -samen met bellen en Facetime- wat compacter gemaakt. Hierdoor beslaat ze niet meer je hele scherm en dat is wel zo handig als je nog iets anders aan het doen bent. Siri’s interface gaat er ook anders uitzien.

WatchOS 7

WatchOS krijgt enkele nieuwe wijzerplaten, maar wat vooral interessant is zijn de apps die worden uitgebreid: Apple Kaarten en Apple Fitness. De nieuwe slaapopties zorgen dat je geholpen wordt in slaap te komen. En speciaal voor de bijzondere tijd waarin we ons bevinden voegt Apple een meldingssysteem toe die het aangeeft als je je handen korter dan 20 seconden wast.

tvOS 14

Ook de televisiemogelijkheden van Apple moeten eraan geloven: picture-in-picture komt ook naar tvOS. Dankzij Airplay ondersteunt tvOS 4K-beeldkwaliteit.

MacOS Big Sur

De nieuwe versie MacOS heet MacOs 11: Big Sur. Je kunt rekenen op een nieuwe look en een besturingspaneel.

Dit was kort wat er op de Apple-bijeenkomst is aangekondigd. Wanneer we alle updates kunnen verwachtein, dat is nog onbekend. Voor sommige dingen wordt een releasemoment in de herfst verwacht.

Je kunt hieronder de WWDC keynote van Apple bekijken: