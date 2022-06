​Krijgt de nieuwe iPhone een Always-On scherm?

Na de zomer wordt traditioneel gezien de nieuwe iPhone aangekondigd. Het gerucht gaat dat het apparaat een Always-On scherm krijgt. Dat is niets nieuws voor Apple, want het slimme horloge Apple Watch maakt ook gebruik van die technologie.

Always On Een Always On scherm heeft veel voordelen omdat je hierdoor niet je scherm hoeft aan te doen om toch op de hoogte te zijn van bepaalde dingen. Zoals Apple het zelf omschrijft bij Apple Watch: ‘Apple Watch Series 5 en nieuwer kunnen de tijd en andere overzichtelijke informatie weergeven’. Apple noemt het ‘glanceable’ informatie, dus informatie die je in een oogwenk snel in je op kunt nemen. Denk aan de klok, het batterijpercentage, het aantal stappen en of je een appje hebt gekregen. Always On betekent dus niet dat het scherm altijd in volle glorie aanstaat. Dat zou ook niet kunnen, want dan zou de batterij van Apple Watch helemaal in rap tempo achteruit hollen. Het is basic informatie die je ziet als je apparaat slaapt en het scherm gedimd is. Toch een stuk beter dan een notificatielampje. Leuk detail: het eerste merk dat met deze optie kwam is Nokia en dat was al bij de 6303 in 2009.

Apple's iPhone 14 Apple arriveert dus wat laat op het feestje, als het gerucht inderdaad klopt dat iPhone nu voor het eerst ook Always On gaat. Het is een oplossing waar niet alle gadgetmakers voor kiezen, omdat het toch invloed heeft op de batterij. Dankzij het gedimde scherm valt het mee hoeveel energie het kost, maar het zorgt er wel degelijk voor dat je batterijduur korter is. Echter schijnt dit maar 3 procent te zijn op OLED-schermen. De aankomende iPhone 14 heeft waarschijnlijk ook een OLED-scherm, waardoor het hopelijk meevalt met de achteruitgang van de batterijduur. Het grappige is dat er een jaar geleden rond deze tijd ook geruchten waren dat iPhone 13 altijd-aan-schermfuncties zou krijgen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurt. Of dat echter betekent dat het dit jaar ook weer niet komt of ditmaal juist wel omdat Apple de tech voldoende heeft doorontwikkeld, dat moeten we nog zien.

Nieuw vergrendelscherm De nieuwe iPhone zou ook komen met een nieuw vergrendelscherm met wallpapers die ook widgets zouden kunnen bevatten, dus het wordt sowieso makkelijker gemaakt om content te zien (of gedeelten daarvan) zonder dat je toegang hebt tot het toestel. Waarschijnlijk is het aan jou of je dit aan wil zetten of niet: het is immers niet altijd zo prettig als mensen al je appjes kunnen lezen als je telefoon gewoon op tafel ligt. Het is nog wel de vraag of het Always On scherm werkt zoals op bijvoorbeeld Android-telefoons. Het zou ook kunnen dat Apple voor een soort vergrendelscherm-hybride gaat, al is het de vraag of dat niet te veel vraagt van de batterij. Apple zwijgt in ieder geval in alle talen over zijn nieuwe iPhone. Zo gaat het gerucht ook dat het toestel wordt voorzien van een USB-C-poort. Over een vier maanden weten we het, want naar alle waarschijnlijkheid wordt het toestel in september aangekondigd.