Wat we tot nu toe weten over de iPhone 14

iPhone 14

Apple-fans zijn in rep en roer, want in tegenstelling tot de normale dinsdag in september heeft Apple nu voor een woensdag gekozen om zijn nieuwe toestel aan te kondigen. Het is de vraag of iPhone 14 inderdaad ook snel geleverd kan worden, want er zou wat gesteggel zijn tussen twee landen die zich allebei bezighouden met de productie van de gewilde gadgets. Ook kampt de hele wereld nog met een chiptekort, al lijkt Apple hiervan tot nu toe weinig last te hebben.

Woensdag is het zover, dan wordt de nieuwe iPhone 14 aangekondigd. Er belooft een gloednieuwe A16-chip in te zitten, die het weer net even beter doet qua snelheid en prestaties dan zijn voorganger. De grootte van het toestel is 6,1 inch (de gewone en de Pro) en 6,7 inch (Pro Max of Plus, want Apple schijnt hierin een naamsverandering door te voeren). Een iPhone Mini komt dit keer niet, Apple wil het ditmaal groots aanpakken. En alleen groot dus. Het scherm zal sowieso nog groter lijken, want er is geen notch aanwezig. Of dat perferatorgat echt rond wordt, of dat er wordt gekozen voor een pilvorm met daarin twee camera’s, dat is nog even afwachten.

Hieronder zie je -nu al nostalgie- de trailer van voorganger iPhone 13.