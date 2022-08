Apple presenteert zijn nieuwe iPhone 14 op 7 september

Apple onthult zijn nieuwe iPhone 14 op 7 september. Dat doet het met een online presentatie waarin het waarschijnlijk ook andere Apple-apparaten toont. Het is de vraag of het nieuwe toestel dan ook al vrij snel daarna verkrijgbaar is.

iPhone 14

Naar verwachting kondigt Apple op woensdag 7 september zijn nieuwe iPhone, Mac, iPad en Apple Watch aan. Het is opmerkelijk dat het voor de zevende heeft gekozen, want meestal gaat het voor een aankondiging op dinsdagen: 7 september is op een woensdag. Sowieso is het een spannende aankondiging, omdat mensen over het algemeen tegenwoordig wat langer willen doen met hun telefoon en door de hoge inflatie en een paar jaar coronaproblematiek minder vaak meegaan in het ritme van Apple. Vroeger was het gebruikelijker dat mensen elk jaar of elke twee jaar wel voor een nieuwe iPhone gingen. Ook duurzaamheid speelt hierin een rol.

De prijzen die worden verwacht voor het toestel zouden ook veel hoger zijn dan we gewend zijn van Apple. Nu zijn Apple-apparaten al niet bepaald de goedkoopste gadgets, maar iPhone 14 zou het qua prijzen wel erg bont maken. Hij zou 15 procent duurder zijn dan zijn voorganger. De verwachte prijzen liggen tussen de 900 en 1300 euro. Een flink bedrag, terwijl er qua specificaties geen wereldveranderende zaken worden verwacht. In Nederland krijg je sinds een paar jaar een BKR-registratie als je een telefoon koopt die duurder is dan 250 euro. Nu zitten iPhone daar standaard boven, maar je moet om de BKR te omzeilen dus wel wat meer sparen, is de verwachting.