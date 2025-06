Doei ongemakkelijke stilte: je kunt straks op dubbeldate via Tinder

Tinder heeft eerder al de groepsdate geïntroduceerd, maar nu komt het met een iets intiemere manier om je date minder intiem te maken: de dubbeldate. Hierdoor kun je samen met vrienden daten. Als je beste vriend(in) ook aan het daten is, dan kunnen jullie samen op zoek naar twee potentiële lovers om op dubbeldate mee te gaan. Dat is nu in de app geregeld.

Dubbeldate op Tinder

Als je vroeger een dubbeldate wilde afspreken via Tinder met bijvoorbeeld je beste vriend of vriendin, dan moest je allebei je eigen ding doen en dan gewoon op dezelfde plek met je date afspreken als je beste vriend(in) met zijn of haar date afspreekt. Het idee is alleen leuker om het via Dubbeldate te doen (eigenlijk Double Date), waarbij je ook echt op zoek gaat naar duo’s. Zo weet je dat jij sowieso een leuke avond hebt omdat je beste vriend(in) erbij is,terwijl je date datzelfde heeft met zijn beste vriend(in). Daarnaast kun je samen met bestie swipen, dus je kunt samen de grootste lol hebben om de profielen die je tegen komt en de keuzes die de ander maakt.

Wat nog wel een reden is voor discussie, dat is dat maar een van jullie twee een ander duo hoeft te liken om er een match mee te hebben. Je kunt dus zomaar in een match terechtkomen met iemand die jij helemaal niet leuk vindt. Plus: je moet sowieso nog afspreken wie dan precies met wie gaat daten. Maar goed, dat is natuurlijk iets wat het dubbeldaten alleen maar grappiger maakt. En af en toe toch even de wingman zijn, dat kan ook wel eens leuk zijn.