Wat kunnen we verwachten van de iPhone 17?

Verwachte verbeteringen in prestaties en camera

De camera blijft een belangrijk onderdeel van de iPhone, en ook de iPhone 17 lijkt op dat vlak te worden doorontwikkeld. Meerdere bronnen melden dat Apple werkt aan betere prestaties bij weinig licht, met name via verbeterde softwarematige beeldverwerking. Dit zou leiden tot scherpere foto’s binnenshuis en in avondlicht. Portretmodus zou natuurlijkere achtergrondvervaging bieden, terwijl gezichten sneller worden herkend. Ook bij video-opnames zou de beeldkwaliteit verder omhooggaan, onder meer dankzij verbeterde stabilisatie en vloeiender verwerking. Tegelijk wordt gespeculeerd over een nieuwe chip uit de A18-serie, die zorgt voor hogere snelheid en meer energie-efficiëntie. Vooral bij intensief gebruik zoals gamen of videobewerking moet dit verschil merkbaar zijn. Dankzij deze optimalisaties zou ook de batterij langer meegaan. Apple deelt daar zelden cijfers over vóór de lancering, maar geruchten wijzen op een concrete stap vooruit.

Accessoires en ontwerpimplicaties

Een nieuw toestel betekent bij Apple vrijwel altijd dat bestaande accessoires niet meer naadloos passen. Ook de iPhone 17 lijkt qua afmetingen en cameramodule licht af te wijken van zijn voorganger. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat hoesjes van de iPhone 16 blijven passen. Accessoiremakers hebben daarop geanticipeerd en zouden inmiddels al prototypes in productie hebben. Naar verwachting is er bij de lancering een ruime keuze Apple iPhone hoesjes beschikbaar, afgestemd op het nieuwe ontwerp. Gebruikers zullen dus mogelijk opnieuw moeten investeren in beschermhoezen, docks of houders. Dat is voor veel iPhone-gebruikers standaardpraktijk geworden bij een upgrade. De accessoiremarkt speelt hier doorgaans snel op in, waardoor beschikbaarheid bij release zelden een probleem is.