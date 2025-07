Alles wat we weten over de tri-fold van Samsung

Snapdragon 8 Elite

De camera’s zijn waarschijnlijk hetzelfde als op Z Fold 7,een 200 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel ultragroothoekcamera en een 10 megapixel telelens. De selfiecamera zou uitkomen op 12 megapixel en dat is met een notch, dus niet onder het scherm. Maar een camera onder het scherm is ook niet alles: de kwaliteit van de foto wordt er meetal niet beter op.

De chipset kan er eigenlijk maar een zijn, namelijk de Snapdragon 8 Elite: het beste dat er momenteel is voor Android-telefoons. De batterij is ook nog een vaag: Samsung staat er niet om bekend een heel vooruitstrevend beleid te voeren. Die van Huawei heeft een 5.600 mAh-batterij, dus we denken dat Samsung irchting 5.000 mAh zal gaan. Opladen wordt hopelijk 45 Watt, maar het zou zomaar 25 Watt kunnen zijn.

Verder werkt de telefoon gewoon met het op Android gebaseerde besturingssysteem van Samsung. De vraag is nog wel wat hij kost: het zal ergens tussen de 2.500 en 3.000 euro worden. De gewone Z Fold 7 is 2.100 euro, dus het kan flink oplopen met dat extra scherm en dat extra scharnier. Het is ook onduidelijk of de telefoon wel buiten Korea en China verschijnt, want hier zou Samsung in eerste instantie zijn pijlen op hebben gericht.

Later dit jaar horen we officiele informatie van Samsung, dus dan weten we hoe het echt zit met deze tri-fold.