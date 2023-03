Gaat Samsung straks een vouw te ver?

Ze zijn er al een jaar of vijf, de opvouwbare smartphones. Samsung en Huawei waren de eersten. Motorola, Honor, Oppo en Xiaomi volgden, maar daar blijft het niet bij want onder andere ook OnePlus werkt aan een opvouwbare smartphone. Kortom, de concurrentie op de ‘foldable’ markt groeit. Tijd voor Samsung, als marktleider, om een volgende stap te zetten. Of, beter gezegd, een volgende ‘vouw’. Een toestel dat niet uit twee, maar drie delen bestaat, en dus twee scharnieren. De zogenoemde ‘triple fold’ of ‘tri-fold’. Als dat maar geen vouw te ver wordt!

Triple fold concept was al eerder te zien

De geruchten gaan nu dat Samsung van plan zou zijn om dit jaar nog een triple fold toestel op de markt te zetten. Een concept daarvan was in de lente van 2022 al te zien in een video (zie hieronder) van Samsung Display over nieuwe ontwikkelingen.

Het gerucht dat Samsung een tri-fold versie plant, die mogelijk samen met de volgende generatie van de Fold en Flip gepresenteerd gaat worden, is afkomstig van een notoire lekbron met een redelijk goede track-record. Uiteraard houdt Samsung zelf haar kaken nog stevig op elkaar. Zoals gebruikelijk wordt niet gereageerd op geruchten en berichten over eventuele toekomstige producten.

Wat het ook wordt, de huidige Fold is al behoorlijk onhandelbaar als toestel voor onderweg. Ik kan mij niet voorstellen dat nóg een schermdeel erbij, en twee vouwende scharnieren, de gebruiksvriendelijkheid van de opvouwbare smartphone ten goede zal komen. Dat lijkt mij, sorry voor de flauwe woordspeling, toch echt een vouw te ver.